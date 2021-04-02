У Київ прийшла справжня весна: розпустилися перші квіти й магнолії. Фото

У Києві, попри прохолодний березень, вже зацвіли первоцвіти, крокуси, а в Ботанічному саду імені академіка Олександра Фоміна ось-ось розпустяться магнолії.

Про це повідомив кореспондент OBOZREVATEL.

Після затяжної весни, більше схожої на зиму, останні дні березня видалися дуже теплими. Через це в місті прокинулася природа – на деревах набубнявіли бруньки, а де-не-де вже зацвіли первоцвіти та крокуси.

У Ботанічному саду імені Фоміна галявинки вже усіяні килимом із різноманітних квіток.

Попри довгий період холодів, почала розпускатися магнолія. Вона зацвіте буквально за кілька днів.

Також уже в багатьох палісадниках міста з'явилася зелена трава і теж розпустилися перші весняні квіти.

А подекуди вже почали розпускатися бруньки на каштанах і на вербах.

Прокинувся і тваринний світ. Їжаків уже встигли помітити в багатьох районах міста.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві з 2 по 8 квітня сильно похолодає і пройдуть дощі. Однак морозів не очікується.