В Киев прийдут снегопады и холода

После теплого начала рабочей недели в Киеве начинается период сильного похолодания, который продлится до 9 апреля.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Так, в понедельник, 5 апреля, в городе будет солнечная погода. Температура воздуха не поднимется выше отметки +10 градусов. В то же время в городе еще и ожидаются порывы ветра 7-12 м / с.

Во вторник, 6 апреля, ночью показатели термометра не опустятся ниже отметки +1 градус, а днем потеплеет до +12, в городе пройдет небольшой дождь.

А со среды, 7 апреля, в столице ожидаются сложные погодные условия: дожди, мокрый снег с метелями и порывами ветра. Ночью в среду столбики термометра не упадут ниже отметки 3, а днем поднимутся до +9.

В четверг, 8 апреля, в столице сохранится холодная погода. Ночью столбики термометра опустятся до - 1 градуса, а днем не поднимутся выше +8. Ночью и днем пройдет мокрый снег различной интенсивности, возможно формирование временного снежного покрова.

Отметим, что с 29 марта в столицу пришла настоящая весна. Во многих дворах уже распускаются первые цветы.