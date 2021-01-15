Зеленський привітав українців зі справжньою зимою: у відповідь від нього вимагають знизити тарифи
Президент Володимир Зеленський привітав українців з тим, що в країну прийшла справжня зима. Однак у відповідь у глави держави вимагають знизити тарифи на комунальні послуги.
"Банкова. Нарешті зима. Ось тепер уже точно – з Новим роком!" – написав Зеленський у Instagram.
"Товаришу президенте, як вам відпочивалось? У той час, коли пенсіонерам нема за що хліб купити, тому що ви підвищили ціни за комунальні, а пенсії залишилися на тому ж рівні, ще й субсидії скасували", – зазначив davy_jones_xvll.
"Ага. Прям поділяю вашу радість! Тільки ось жити за що? Як і чим сім'ю годувати? Вам людям в очі не соромно дивитися? А батькам вашим за такого сина нічого не говорять сусіди, коли в платіжки дивляться? Як ви думаєте? Якщо, звичайно, думаєте ще!" – пише vadim_mvn_1974.
"Пане президенте, чому дитячі виплати затримують? Самі ви відпочиваєте, а діти що? 860 грн не можете виплатити, яких і так мало, так ви їх ще й затримуєте. Ми за вас голосували, сподівалися... І що ми бачимо? Вам не соромно?" – заявила julia_varnavskaja.
"У всій країні підвищилися ціни на продукти, дуже значно підвищилися. А зарплата на місці. Це сумно – не дозволяти собі нічого, крім продуктів", – повідомляє ravedoll.
"Приберіть цю публікацію, ви не в тому статусі, щоб виставляти вид зі свого вікна, людям цікаво, як можна оплатити комунальні платежі, бідні пенсіонери, вони в прямому сенсі слова виживають", – резюмувала Elena Listopad.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В Україні схвалили підвищення з 1 січня 2021 року тарифів на розподіл природного газу. У підсумку в середньому ціни зростуть на 80%.
"Нафтогаз" із 1 січня 2021 року більше не буде під'єднувати своїх клієнтів до тарифу "Річний". Усі, хто встиг скористатися такою послугою, продовжать отримувати блакитне паливо за фіксованою ціною.
Блакитне паливо, за оцінками експертів, дорожчатиме до лютого 2021-го.
У грудні багато постачальників не змінили свої тарифи порівняно з листопадом, а деяким вдалося навіть знизити ціни.