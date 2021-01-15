Зеленский поздравил украинцев с настоящей зимой: в ответ от него потребовали снизить тарифы

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с тем, что в страну пришла настоящая зима. Однако в ответ у главы государства потребовали снизить тарифы на коммунальные услуги.

"Банковая. Наконец зима. Вот теперь уже точно – с Новым годом!" – написал Зеленский в Instagram.

"Товарищ президент, как вам отдыхалось? В то время, когда пенсионерам не за что хлеб купить, потому что вы повысили цены за коммунальные, а пенсии остались на том же уровне, еще и субсидии отменили", – отметил davy_jones_xvll.

"Ага. Прям разделяю вашу радость! Только вот жить за что? Как и чем семью кормить? Вам людям в глаза не стыдно смотреть? А родителям вашим за такого сына ничего не говорят соседи, когда в платежки смотрят? Как вы думаете? Если, конечно, думаете еще!" – пишет vadim_mvn_1974.

"Господин президент, почему детские выплаты задерживают? Сами вы отдыхаете, а дети что? 860 грн не можете выплатить, которых и так мало, так вы их еще и задерживаете. Мы за вас голосовали, надеялись... И что мы видим? Вам не стыдно?" – заявила julia_varnavskaja.

"Во всей стране повысились цены на продукты, очень значительно повысились. А зарплата на месте. Это печально – не позволять себе ничего, кроме продуктов", – сообщает ravedoll.

"Уберите этот пост, вы не в том статусе, чтоб выставлять вид из своего окна, людям интересно, как можно оплатить коммунальные платежи, бедные пенсионеры, они ведь в прямом смысле слова выживают", – резюмировала Elena Listopad.

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