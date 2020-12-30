"Нафтогаз" скасував свій низький тариф на газ із 2021-го

"Нафтогаз" із 1 січня 2021 року більше не буде під'єднувати своїх клієнтів до тарифу "Річний". Всі, хто встиг скористатися такою послугою, продовжать отримувати блакитне паливо за фіксованою ціною. Решта ж зможе користуватися тільки місячним тарифом.

Про це йдеться на сайті компанії. "Оскільки половина опалювального сезону вже позаду, компанія отримує значно менше заявок на приєднання до тарифного плану "Річний". З огляду на це ГК "Нафтогаз України" вирішила призупинити нові під'єднання на умовах тарифного плану "Річний", – йдеться в повідомленні компанії.

"Нафтогаз" з серпня пропонував під'єднати річний тариф на газ за фіксованою ціною в 6,45 грн за кубометр. Для цього потрібно було повідомити, скільки газу ви плануєте витратити за 12 місяців, і платити рівними частинами за однією вартістю. Фактично це можна назвати "бронюванням" блакитного палива наперед.

Зазначимо, в Україні з січня 2021-го платити за газ доведеться на 17,5-19,3% більше. В результаті суми в платіжках виростуть від 10 (якщо користуватися тільки газовою плитою) до понад 300 грн (якщо опалювати приміщення блакитним паливом) на місяць.

Експерти неохоче озвучують будь-які прогнози, тому що точний прогноз скласти неможливо, розповідає OBOZREVATEL аналітикиня "Української енергетичної біржі" Оксана Запорізька. За її оцінками, подорожчання може тривати аж до лютого 2021 року.

"Поки спостерігається динаміка до зростання, але коли буде межа і перехід до зниження, сказати точно неможливо. Орієнтовно це буде в лютому 2021 року", – розповідає Запорізька.

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