Українці заплатять за комуналку на 90 млрд гривень більше через зростання тарифів

Українці в 2021 році заплатять за комунальні послуги на 90 мільярдів гривень більше через зростання тарифів, ніж у 2020-му.

"У 2021 році українські споживачі сплатять за комунальні послуги на 90 мільярдів більше, ніж вони платили до цього, але при цьому нам субсидії урізали на 3 мільярди. Я абсолютно не бачу не те що логіки, а здорового глузду", – повідомив глава Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко в коментарі ГолосUA.

"Якщо ми говоримо, що дбаємо про українців, то як ми можемо при зростанні тарифів на 90 мільярдів урізати субсидії до 32 мільярдів, запланованих на цей рік. В минулому році було 35, а зростання тарифів буде на 90 мільярдів", – додав Попенко.

Експерт також очікує, що заборгованість населення за комуналку виросте в 2021 році.

"Якщо подивитися на період жовтень 2019-жовтень 2020 року, тарифи зросли на 50% і українці не сплатили 5 мільярдів гривень. Сума боргів за житлово-комунальні послуги зросла на 5 мільярдів. У 2021 році у мене вийшла цифра в 6,7 мільярда гривень , на яку збільшиться борг українських споживачів у 2021 році", – резюмував Попенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні скасували пільговий тариф на електроенергію, в результаті перші 100 кВт * год струму подорожчають в 1,86 рази. Крім того, в уряді вже розробляють проект нового перегляду цін, який, ймовірно, приймуть після закінчення опалювального сезону.

Отже, зараз розглядається такий варіант:

з 1 січня ввести єдиний тариф в 1,68 грн за кВт * год (рішення вже прийнято);

з 1 квітня (орієнтовно) або повністю скасувати контрольований тариф (якщо собівартість електроенергії буде до 2,1 грн за кВт * год), або підвищити ціну приблизно до 2 грн.

Також в Україні схвалили підвищення з 1 січня 2021 року тарифів на розподіл природного газу. У підсумку в середньому ціни зростуть на 80%.

"Нафтогаз" з 1 січня 2021 більше НЕ буде підключати своїх клієнтів до тарифу "Річний". Всі, хто встиг скористатися такою послугою, продовжать отримувати блакитне паливо за фіксованою ціною.