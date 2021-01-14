Украинцы заплатят за коммуналку на 90 млрд гривен больше из-за роста тарифов

Украинцы в 2021 году заплатят за коммунальные услуги на 90 миллиардов гривен больше из-за роста тарифов, чем в 2020-м.

"В 2021 году украинские потребители уплатят за коммунальные услуги на 90 миллиардов больше, чем они платили до этого, но при этом нам субсидии урезали на 3 миллиарда. Я абсолютно не вижу не то что логики, а здравого смысла", – сообщил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в комментарии ГолосUA.

"Если мы говорим, что заботимся об украинцах, то как мы можем при росте тарифов на 90 миллиардов урезать субсидии до 32 миллиардов, запланированных на этот год. В прошлом году было 35, а рост тарифов будет на 90 миллиардов", – добавил Попенко.

Эксперт также ожидает, что задолженность населения за коммуналку вырастет в 2021 году.

"Если посмотреть на период октябрь 2019-октябрь 2020 года, тарифы выросли на 50% и украинцы не уплатили 5 миллиардов гривен. Сумма долгов за жилищно-коммунальные услуги выросла на 5 миллиардов. В 2021 году у меня вышла цифра в 6,7 миллиардов гривен, на которую увеличится долг украинских потребителей в 2021 году", – резюмировал Попенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине отменили льготный тариф на электроэнергию, в результате первые 100 кВт*час тока подорожают в 1,86 раза. Кроме того, в правительстве уже разрабатывают проект нового пересмотра цен, который, вероятно, примут после окончания отопительного сезона.

Итак, сейчас рассматривается следующий вариант:

с 1 января ввести единый тариф в 1,68 грн за кВт*час (решение уже принято);

с 1 апреля (ориентировочно) либо полностью отменить контролируемый тариф (если себестоимость электроэнергии будет до 2,1 грн за кВт*час), либо повысить цену примерно до 2 грн.

Также в Украине одобрили повышение с 1 января 2021 года тарифов на распределение природного газа. В итоге в среднем цены вырастут на 80%.

"Нафтогаз" с 1 января 2021 больше не будет подключать своих клиентов к тарифу "Годовой". Все, кто успел воспользоваться такой услугой, продолжат получать голубое топливо по фиксированной цене.