Розтрата 8 млрд грн ПриватБанку: за експомічниць Дубілета внесли понад 50 млн грн застави
За колишню заступницю голови ПриватБанку Людмилу Шмальченко внесли 50 млн грн застави. За даними слідства, вона була пособницею у схемі з виведення з фінустанови 8,2 млрд грн у 2016 році.
"Антикорупційний суд призначив Шмальченко запобіжний захід у вигляді 50 млн грн застави. 31 березня з'явилася інформація, що гроші внесені", – повідомляє LIGA.net, посилаючись на відповідь пресслужби Вищого антикорупційного суду.
Також 2,7 млн грн застави внесли за колишню начальницю департаменту міжбанківських операцій казначейства ПриватБанку Надію Конопкіну. Її підозрюють у розтраті 136 млн гривень.
У ВАКС відзначили, що закон не передбачає перевірки легальності грошей, які вносяться у якості застави.
"Тому за підозрюваного можуть внести ті ж гроші, які були виведені за його участю", – заявили представники Вищого антикорупційного суду.
Нагадаємо, НАБУ оголосило в розшук ексголову правління ПриватБанку Олександра Дубілета. Його підозрюють у причетності до розтрати 8 млрд грн фінустанови перед націоналізацією наприкінці 2016-го.
Раніше Вищий антикорупційний суд відмовився заарештувати майно Дубілета.
Як писав OBOZREVATEL:
22 лютого в аеропорту "Бориспіль" під Києвом затримали фігуранта справи про ПриватБанк Володимира Яценка. Він був першим заступником голови правління фінустанови в 2016 році. Для цього правоохоронці розвернули та посадили лайнер, на якому фігурант уже вилітав із країни.
Повідомлялося, що цей літак – у користуванні оператора Windrose Airlines.
Генеральна прокурорка України Ірина Венедиктова заявила, що дані про підготовку підозри Яцену "злили", через що він і готував свою втечу.
15 березня трьом колишнім топчиновникам ПриватБанку повідомили про підозру в розтраті 8,2 млрд грн.
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду заарештувала 3 млн доларів і корпоративні права Яценка.