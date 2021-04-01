Растрата 8 млрд грн ПриватБанка: за экс-помощниц Дубилета внесли более 50 млн грн залога

За бывшую заместительницу главы ПриватБанка Людмилу Шмальченко внесли 50 млн грн залога. По данным следствия, она была пособницей в схеме по выводу из финучреждения 8,2 млрд грн в 2016 году.

"Антикоррупционный суд назначил Шмальченко меру пресечения в виде 50 млн грн залога. 31 марта появилась информация, что деньги внесены", – сообщает LIGA.net, ссылаясь на ответ пресс-службы Высшего антикоррупционного суда.

Также 2,7 млн грн залога внесли за бывшую начальницу департамента межбанковских операций казначейства ПриватБанка Надежду Конопкину. Ее подозревают в растрате 136 млн гривен.

В ВАКС отметили, что закон не предусматривает проверки легальности денег, которые вносятся в качестве залога.

"Поэтому за подозреваемого могут внести те же деньги, которые были выведены с его участием", – заявили представители Высшего антикоррупционного суда.

Напомним, НАБУ объявило в розыск экс-главу правления ПриватБанка Александра Дубилета. Его подозревают в причастности к растрате 8 млрд грн финучреждения перед национализацией в конце 2016-го.

Ранее Высший антикоррупционный суд не разрешил арестовать имущество Дубилета.

Как писал OBOZREVATEL: