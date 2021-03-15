Венедиктова санкционировала еще три подозрения по делу ПриватБанка

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Рынки и компании
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Венедиктова санкционировала еще три подозрения по делу ПриватБанка

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова санкционировала еще три подозрения бывшим должностным лицам ПриватБанка.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook. Генпрокурор уточнила, что речь идет о растрате средств перед национализацией финучреждения.

"Взяла на себя ответственность санкционировать еще 3 подозрения бывшим должностным лицам Приватбанка. 8 миллиардов гривен – именно такой размер убытков нанесло руководство тогда еще негосударственного ПриватБанка", – сказано в сообщении Венедиктовой.

Генпрокурор пояснила, что у следствия есть все необходимые доказательства: от подписания документов задним числом до внесения фиктивных данных в бухгалтерскую документацию.

Напомним, что в феврале Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении топ-чиновникам ПриватБанка.

Речь идет о бывшем главе правления банка Александре Дубилете; бывшем первом заместителе главы правления Владимире Яценко; бывшей руководительнице одного из подразделений финучреждения, которая одновременно занимала должность первого заместителя председателя правления в связанной с банком страховой компании, Елене Бичихиной.

Как сообщал OBOZREVATEL, Яценко задержали в аэропорту "Борисполь". Самолет с ним на борту вылетел из Днепра в Вену, однако его посадили в "Борисполе".

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