НАБУ объявило в розыск бывшего главу правления ПриватБанка

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в розыск экс-главу правления ПриватБанка Александра Дубилета.

Его подозревают в причастности к растрате 8 млрд грн банка перед национализацией в конце 2016-го. Такое постановление вынес детектив НАБУ, сообщает "Укринформ".

Ранее НАБУ объявило подозрение экс-чиновникам ПриватБанка – бывшему главе правления Александру Дубилету, его заместителю и руководителю межбанковских операций. Их подозревают в растрате 8 млрд грн. По версии следствия, экс-глава правления Приватбанка в последний день перед признанием банка в декабре 2016 года направил в банковское учреждение, расположенное в одной из стран ЕС, письма с просьбой погасить задолженность двух крупных агрокомпаний по ранее выданным аккредитивам за счет средств ПриватБанка, которые хранились на корреспондентском счете в этом банке.

В НАБУ считают, что должностные лица банка подделали банковские документы, внесли несанкционированные изменения в баланс банка, в ранее созданные электронные документы в электронной системе банка. Все для того, чтобы потом скрыть это преступление.

Напомним, ранее Высший антикоррупционный суд не разрешил арестовать имущество бывшего главы правления ПриватБанка Александра Дубилета, который подозревается НАБУ в злоупотреблениях и находится за пределами страны.

В феврале Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении топ-чиновникам ПриватБанка.

Речь идет о бывшем главе правления банка Александре Дубилете; бывшем первом заместителе главы правления Владимире Яценко; бывшей руководительнице одного из подразделений финучреждения, которая одновременно занимала должность первого заместителя председателя правления в связанной с банком страховой компании, Елене Бичихиной.

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