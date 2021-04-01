Розтрата 8 млрд грн ПриватБанку: за експомічниць Дубілета внесли понад 50 млн грн застави

За колишню заступницю голови ПриватБанку Людмилу Шмальченко внесли 50 млн грн застави. За даними слідства, вона була пособницею у схемі з виведення з фінустанови 8,2 млрд грн у 2016 році.

"Антикорупційний суд призначив Шмальченко запобіжний захід у вигляді 50 млн грн застави. 31 березня з'явилася інформація, що гроші внесені", – повідомляє LIGA.net, посилаючись на відповідь пресслужби Вищого антикорупційного суду.

Також 2,7 млн грн застави внесли за колишню начальницю департаменту міжбанківських операцій казначейства ПриватБанку Надію Конопкіну. Її підозрюють у розтраті 136 млн гривень.

У ВАКС відзначили, що закон не передбачає перевірки легальності грошей, які вносяться у якості застави.

"Тому за підозрюваного можуть внести ті ж гроші, які були виведені за його участю", – заявили представники Вищого антикорупційного суду.

Нагадаємо, НАБУ оголосило в розшук ексголову правління ПриватБанку Олександра Дубілета. Його підозрюють у причетності до розтрати 8 млрд грн фінустанови перед націоналізацією наприкінці 2016-го.

Раніше Вищий антикорупційний суд відмовився заарештувати майно Дубілета.

Як писав OBOZREVATEL: