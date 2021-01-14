Разумков і Шмигаль знову зберуть "слуг" на нараду щодо тарифів – ЗМІ
На четвер, 14 січня, прем'єр України Денис Шмигаль і спікер парламенту Дмитро Разумков запланували онлайн-нараду уряду щодо тарифів, на якій будуть присутні депутати від "Слуги народу".
Про це пише "Страна" з посиланням на власні джерела. Вона розпочнеться о 18:00, уточнили журналісти.
Також у ній візьме участь в.о міністра енергетики Юрій Вітренко, глави "Нафтогазу" та Національної комісії, що здійснює держуправління у сферах енергетики та комунальних послуг.
"Назрів невеликий конфлікт через те, що [представник] НКРЕКП чомусь був відсутній на нараді зі спікером Разумковим і на нараді, яка була раніше з депутатами. Ми хочемо їх почути сьогодні, оскільки словам "Нафтогазу" та компанії вже ніхто не вірить. У всіх одне питання: скільки можна гасити цю пожежу?" – йдеться в повідомленні.
Кабмін запланував введення державного регулювання цін на газ і фіксацію ціни на газ на рівні 6,99 грн, що є нижнім порогом вартості на українському ринку. У президента заявили, що держрегулювання дозволить знизити тарифи на газ для українців на 30%, проте насправді ціна знизиться менше, пише видання.
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