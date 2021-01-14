Разумков и Шмыгаль снова соберут "слуг" на совещание по тарифам – СМИ

На четверг, 14 января, премьер Украины Денис Шмыгаль и спикер парламента Дмитрий Разумков запланировали онлайн-совещание правительства по тарифам, на котором будут присутствовать депутаты от "Слуги народа".

Об этом пишет "Страна" со ссылкой на собственные источники. Оно начнется в 18:00, уточнили журналисты.

Также в нем примет участие и.о министра энергетики Юрий Витренко, главы "Нафтогаза" и Национальной комиссии, осуществляющей госуправление в сферах энергетики и коммунальных услуг.

"Назрел небольшой конфликт из-за того, что [представитель] НКРЭКУ почему-то отсутствовал на совещании со спикером Разумковым и на совещании, которые было ранее с депутатами. Мы хотим их услышать сегодня, так как словам "Нефтегаза" и компании уже никто не верит. У всех один вопрос: сколько можно тушить этот пожар?" – говорится в сообщении.

Кабмин запланировал введение государственного регулирования цен на газ и фиксацию цены на газ на уровне 6,99 грн, являющейся нижним порогом стоимости на украинском рынке. У президента заявили, что госрегулирование позволит снизить тарифы на газ для украинцев на 30%, однако на самом цена снизится меньше, пишет издание.

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