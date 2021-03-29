Аваков із дружиною заробили більше ніж 5 млн, а 900 тис. витратили на Марківа: міністр показав декларацію
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков минулого року разом зі своєю дружиною заробив понад 5,4 млн грн (450 тис. на місяць).
Про це Арсен Аваков написав на своїй сторінці у Facebook. "Відповідно до закону, подав щорічну декларацію, передбачену для осіб, уповноважених на виконання державних функцій, за 2020 рік. Повідомляю про суть основних даних і зміни порівняно з попередньою декларацією", – пояснив міністр.
Так, у 2020 році політик і його дружина заробили:
Аваков Арсен Борисович – 815 438 грн (у 2019 році – 1 341 511 грн)
Авакова Інна Дмитрівна – 4 609 580 грн (у 2019 році – 4 452 287 грн)
"Депозитний банківський рахунок моєї дружини зменшився на суму близько 200 000 доларів – кошти, витрачені на придбання 5 300 000 акцій акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Форсайт Інвест", що становить 4,24% емітованих акцій підприємства.
Міністр витратив 900 тис. грн на старшого сержанта Нацгвардії Віталія Марківа, якого вдалося звільнити і повернути в Україну.
"Мої грошові активи на банківських рахунках зменшилися на суму близько 900 000 грн, основна сума була витрачена на організацію перевезення старшого сержанта Нацгвардії Віталія Марківа з Італії в Україну, що відображено в розділі "Витрати й угоди" декларації".
У 2020 році я видав книгу "2014. Мгновения харьковской весны" / "2014. Миттєвості харківської весни" й отримав авторське право на неї.
"Інші об'єкти власності залишилися незмінними порівняно з 2019 роком, хіба що книг трохи додалося та кількість пляшок вина стала меншою", – додав Аваков.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
11 лютого 2021 року міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вручив звільненому з незаконного ув'язнення в Італії нацгвардійцю Віталію Марківу орден "За мужність" III ступеня.
В Україні майже закінчили монтаж фільму "Позивний "Італієць" про звільненого з незаконного ув'язнення в Італії воїна Національної гвардії Віталія Марківа.
Водночас ще один фільм про Марківа після його виправдання зняли італійці в зоні бойових дій на Донбасі. Документальна стрічка називається "Crossfire" ("Перехресний вогонь").