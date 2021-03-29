Арахамія задекларував нові автівки дружини і мільйонні статки

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія 27 березня подав щорічну декларацію. Задекларував політик нові автівки, квадроцикл дружини та мільйони готівкових коштів. Проте готівки в родини за рік не примножилося, а, навпаки, поменшало.

OBOZREVATEL розібрав декларацію нардепа та подивився, як розбагатіла його родина за минулий рік.

Відповідно до декларації, у 2020 році у власності дружини політика Вікторії Арахамії з'явилося три нових засоби пересування: квадроцикл вартістю майже один млн грн, TOYOTA LAND CRUISER за понад 2 млн грн (перебуває у безоплатному користуванні депутата) та MERCEDES-BENZ за 1,6 млн грн. В суборенді в неї виявилася й AUDI Q8.

Не нажив депутат ні нових квартир чи будинків, ні інших цінних речей, наприклад, годинників. Їх у декларації депутата шість, двоє належать дружині – Cartier та Rolex.

За минулий рік у ВРУ голова фракції заробив 458 594 грн, а от на рахунках у банках та готівкою родина має мільйонні статки.

У власності з дружиною нардеп має готівкою:

2 070 000 грн,

$250 000,

€100 000.

Також сам має $650 000 та €100 000. Якщо порівняти готівкові збереження з задекларованими сумами у 2019 році, то у родини стало на 5 930 000 грн менше спільних коштів. Особисті ж рахунки політика лишилися недоторканими. На банківських рахунках у нього міститься майже мільйон грн та близько $27 тис.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, голова фракції заявляв, що ще до того, як стати нардепом, продав свій успішний бізнес за $100 млн, от тільки ці кошти він досі не вніс у жодну зі своїх декларацій. Досі невідомо, чи то Арахамія брехав про свій дохід, чи то приховав кругленьку суму.