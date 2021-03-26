Резніков отримав майже 10,5 млн грн зарплати за 2020 рік. Декларація

За 2020 рік віцепрем'єр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков отримав 10 млн 463 тис. гривень зарплати (в середньому 871, 9 тис. на місяць).

Такі дані Резніков вніс у щорічну декларацію, подану Національному агентству із запобігання корупції 25 березня. Звіт було опубліковано на сайті НАЗК.

Міністр вказав у доходах як заробітну плату, одержану за основним місцем роботи, 498 275 гривень і 9 937 888 гривень (разом – 10 436 163), але не уточнив, яка робота так оплачувалася.

Також він отримав 1533 грн банківських відсотків і 9486 грн страхових виплат, ще 4571 грн "додаткового блага".

На банківських рахунках у Резнікова є 236 тис. гривень, 137 тис. доларів і 3520 євро. Крім цього віцепрем'єр має 255 тис. євро готівкою, а також позичив третій особі – громадянці України – 1,1 млн доларів. Ще він купив на 279 тис. корпоративних прав.

Серед нерухомості в декларації Резнікова вказано:

дві квартири в Києві (167,5 і 103,6 кв. м);

третина ще однієї столичної квартири (33,33% від 72,9 кв м, іншими двома третинами володіє його брат Костянтин);

орендована частина квартири в Козині;

сім земельних ділянок у Київській області загальною площею понад 13 тис. кв. м;

у його дружини – квартира в Києві (44,3 кв. м).

У віцепрем'єра є такі авто:

Audi A8;

Volkswagen Amarok;

Porsche Boxster;

причіп TIKI-TREILER;

баггі Kawasaki TERYX UTV;

квадроцикл Kawasaki BRUTE FORCE ATV;

у його дружини також є Mini Cooper Countryma.

Як цінні речі Резніков зазначив два мисливські карабіни (Zbroyar Z-008 і Blaser R8 300 Win Mag), три одиниці наручних годинників (Vacheron Constantin, Patek Philippe, Breguet).

Резніков є власником 28,27% акцій двох компаній, зареєстрованих на Британських Віргінських островах: Flings Advisors SA і Live Earth Ltd.

Нерухомість, внесена в декларацію:

Як повідомляв OBOZREVATEL, прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель за 2020 рік офіційно отримала 684 тис. гривень заробітної плати.