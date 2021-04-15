РНБО ввела санкції проти 12 контрабандистів: Зеленський заявив, що "це не останні"
На засіданні Ради нацбезпеки та оборони України 15 квітня ухвалили рішення ввести нові санкції проти 12 контрабандистів.
Президент Володимир Зеленський анонсував продовження таких заходів – він заявив, що ці обмеження не є останніми. Про це глава держави сказав у відеозверненні, яке з'явилося в розпорядженні OBOZREVATEL (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Президент вказав, що першим питанням на засіданні стала ситуація на Донбасі. Деталі того, про що йшлося, він не розкрив, оскільки вони є секретними.
"Ситуація на Донбасі сьогодні контрольована. Є дійсно питання, ми готові відповідати на ці питання. Армія готова – це найголовніше", – сказав глава держави.
Наступним питанням на засіданні були персональні санкції проти "другої частини контрабандистів", як сказав Зеленський. Нові обмеження буде застосовано проти фізичних та юридичних осіб.
"І це теж не фінал. За ці 30 років, дійсно, у нас такий пласт контрабандистів. Таке відчуття, що це окрема професія", – пожартував президент.
Багато осіб, причетних до контрабанди, мають два громадянства і "навіть три", вказав він. "Із цим питанням ми також розберемося достатньо швидко", – впевнений Зеленський.
Крім того, президент доручив РНБО, своєму Офісу й Антимонопольному комітету розробити закон, щоб "розібратися" з олігархами в Україні.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:
У порядку денному засідання РНБО 15 квітня було детальне обговорення ситуації безпеки на сході країни, а також питань національної економіки, "з огляду на розпочатий державою процес злому багаторічних корупційних схем".
ЗМІ написали, що Україна нібито готує процедуру депортації трьох колишніх громадян, проти яких запровадили санкції через контрабанду. Джерела також назвали ім'я цих осіб.
Крім того, журналісти заявили, що нові обмеження були введені, зокрема, проти двох бізнесменів та колишнього чиновника.