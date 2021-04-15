РНБО ввела санкції проти 12 контрабандистів: Зеленський заявив, що "це не останні"

На засіданні Ради нацбезпеки та оборони України 15 квітня ухвалили рішення ввести нові санкції проти 12 контрабандистів.

Президент Володимир Зеленський анонсував продовження таких заходів – він заявив, що ці обмеження не є останніми. Про це глава держави сказав у відеозверненні, яке з'явилося в розпорядженні OBOZREVATEL (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Володимир Зеленський розповів про засідання РНБО Скриншот із відео

Президент вказав, що першим питанням на засіданні стала ситуація на Донбасі. Деталі того, про що йшлося, він не розкрив, оскільки вони є секретними.

"Ситуація на Донбасі сьогодні контрольована. Є дійсно питання, ми готові відповідати на ці питання. Армія готова – це найголовніше", – сказав глава держави.

Наступним питанням на засіданні були персональні санкції проти "другої частини контрабандистів", як сказав Зеленський. Нові обмеження буде застосовано проти фізичних та юридичних осіб.

"І це теж не фінал. За ці 30 років, дійсно, у нас такий пласт контрабандистів. Таке відчуття, що це окрема професія", – пожартував президент.

Багато осіб, причетних до контрабанди, мають два громадянства і "навіть три", вказав він. "Із цим питанням ми також розберемося достатньо швидко", – впевнений Зеленський.

Крім того, президент доручив РНБО, своєму Офісу й Антимонопольному комітету розробити закон, щоб "розібратися" з олігархами в Україні.

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