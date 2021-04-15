СНБО ввел санкции против 12 контрабандистов: Зеленский заявил, что "это не последние"

На заседании Совета нацбезопасности и обороны Украины 15 апреля приняли решение ввести новые санкции против 12 контрабандистов.

Президент Владимир Зеленский анонсировал продолжение таких мер – он заявил, что эти ограничения не являются последними. Об этом глава страны сказал в видеообращении, которое появилось в распоряжении OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Владимир Зеленский рассказал о заседании СНБО Скриншот видео

Президент указал, что первым вопросом на заседании стала ситуация на Донбассе. Детали того, о чем шла речь, он не раскрыл, поскольку они являются секретными.

"Ситуация на Донбассе сегодня контролируемая. Есть действительно вопросы, мы готовы отвечать на эти вопросы. Армия готова – это самое главное", – сказал глава государства.

Следующим вопросом на заседании были персональные санкции против "второй части контрабандистов", как сказал Зеленский. Новые ограничения будут применены против физических и юридических лиц.

"И это тоже не финал. За эти 30 лет, действительно, у нас такой пласт контрабандистов. Такое ощущение, что это отдельная профессия", – пошутил президент.

Многие лица, причастные к контрабанде, имеют два гражданства и "даже три", указал он. "С этим вопросом мы также разберемся достаточно быстро", – уверен Зеленский.

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