В ОП подтвердили созыв СНБО на четверг и озвучили повестку
В четверг, 15 апреля, под председательством президента Украины Владимира Зеленского состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны.
Как сообщается на сайте главы государства, в повестке дня – детальное обсуждение ситуации безопасности на востоке страны, а также ситуации в национальной экономике, "учитывая начавшийся государством процесс взлома многолетних коррупционных схем".
"Один из ключевых вопросов повестки дня СНБО по понятным причинам будет рассмотрен в тайном режиме и будет касаться обсуждения ситуации на Донбассе. Государство вполне понимает все имеющиеся риски, просчитывает любые варианты развития событий, имеет соответствующую информацию по всем актуальным направлениям, постоянно коррелирует свои позиции с партнерами", – говорится в сообщении.
Кроме того, Совет нацбезопасности рассмотрит второй расширенный пакет персональных санкций в отношении организаторов и исполнителей контрабандных схем.
"Контрабанда, которая за десятилетие приобрела угрожающие масштабы, существенно подрывает нашу экономическую безопасность и требует неотложных решений. Кроме специализированных антиконтрабандных решений, на заседании будут обсуждены более широкие вопросы, касающиеся экономической безопасности государства", – пояснили в Офисе президента.
Также среди важных вопросов – кибербезопасность. Отдельно в разделе "Разное" будут вынесены на рассмотрение специальные вопросы от Зеленского.
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