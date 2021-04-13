На українських АЗС почалися перебої з бензином: названо причину
В Україні в окремих мережах АЗС почалися перебої з продажем бензину в роздріб. Експерти стверджують, що це побічно пов'язано з домовленостями Кабінету міністрів і головних трейдерів паливного ринку.
Про це йдеться в матеріалі "Сегодня". При чому є відразу дві версії про те, який саме це зв'язок. Загалом ціни на пальне знижуються.
Перша версія полягає в тому, що продавці незадоволені зафіксованою в меморандумі максимальною ціною в 30 грн за літр. Як наслідок, вирішили взагалі поки що не продавати пальне або відпускають його обмеженими партіями.
Друга – через податкові перевірки (теж результат меморандуму) правильності сплати податків деякі легальні мережі тимчасово призупинили роботу своїх нафтобаз. Зроблено з метою впорядкувати документацію.
Раніше Кабінет міністрів і Нафтогазова асоціація підписали меморандум, згідно з яким вартість бензину на АЗС не повинна перевищувати 30 гривень. В уряді вже заявили, що це дозволило знизити ціни на пальне в середньому на 20 копійок за перші дні квітня.
Нагадаємо,в Україні з 2 до 9 квітня практично всі АЗС знизили ціни на бензин. Вартість палива впала в межах 0,1-1,5 грн/л.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В Україні спостерігається підвищення цін на пальне. Антимонопольний комітет почав аналіз ситуації з метою оцінки дотримання учасниками ринку законодавства про захист економічної конкуренції. Так, комітет рекомендував основним продавцям бензинів, дизпального і зрідженого газу встановлювати більш об'єктивні ціни.
В Україні великі мережі АЗС підняли ціни на бензин і дизельне пальне в межах 0,1-1 грн/л. Так, бензин у мережах ОККО і WOG подорожчав на 50 коп./л: А-92 – до 30,49 грн/л, А-95 – до 31,49 грн/л.