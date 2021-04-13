На українських АЗС почалися перебої з бензином: названо причину

В Україні в окремих мережах АЗС почалися перебої з продажем бензину в роздріб. Експерти стверджують, що це побічно пов'язано з домовленостями Кабінету міністрів і головних трейдерів паливного ринку.

Про це йдеться в матеріалі "Сегодня". При чому є відразу дві версії про те, який саме це зв'язок. Загалом ціни на пальне знижуються.

Перша версія полягає в тому, що продавці незадоволені зафіксованою в меморандумі максимальною ціною в 30 грн за літр. Як наслідок, вирішили взагалі поки що не продавати пальне або відпускають його обмеженими партіями.

Друга – через податкові перевірки (теж результат меморандуму) правильності сплати податків деякі легальні мережі тимчасово призупинили роботу своїх нафтобаз. Зроблено з метою впорядкувати документацію.

Раніше Кабінет міністрів і Нафтогазова асоціація підписали меморандум, згідно з яким вартість бензину на АЗС не повинна перевищувати 30 гривень. В уряді вже заявили, що це дозволило знизити ціни на пальне в середньому на 20 копійок за перші дні квітня.

Нагадаємо,в Україні з 2 до 9 квітня практично всі АЗС знизили ціни на бензин. Вартість палива впала в межах 0,1-1,5 грн/л.

Як повідомляв OBOZREVATEL: