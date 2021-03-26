Украинцам продают бензин по завышенным ценам – АМКУ
В Украине наблюдается повышение цен на топливо. В связи с этим, Антимонопольный комитет (АМКУ) начал анализ ситуации с целью оценки соблюдения участниками рынка законодательства о защите экономической конкуренции. Так, комитет рекомендовал основным продавцам бензинов, дизтоплива и сжиженного газа устанавливать более объективные цены.
В ходе проведения анализа выяснилось, что в январе-марте 2021-го курс доллара к гривне снизился на 2,8%, а вот средние цены крупного опта на бензины марки А-95 выросли на 12,5%, на дизельное топливо – на 9,4%. Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.
Кроме того, средние розничные цены на бензины А-95 выросли на 12,5%, дизтопливо – на 12,93%, автогаз – на 21,15%. При этом с 12 марта европейские котировки на дизельное топливо и высокооктановые бензины начали снижаться, а вот уровень розничных цен на информационных табло украинских АЗС продолжал расти.
Украинские операторы розничной реализации топлива быстро реагируют на рост котировок в Европе на нефтепродукты и сразу отражают такую тенденцию на информационных табло АЗС. Однако при уменьшении котировок такого же быстрого "обратного" процесса не происходит.
На заседании 25 марта 2021-го АМКУ рекомендовал основным участниками рынка воздержаться от совершения действий, которые могут привести к нарушению законодательства о защите экономической конкуренции на рынке розничной реализации высокооктановых бензинов, дизельного топлива и СУГ. А также принять меры по установлению розничных цен на уровне, который существовал бы в условиях значительной конкуренции на рынке и соответствовал объективной ситуаций.
Рекомендации получили такие компании:
ООО "ВЕСТ ПЕТРОЛ МАРКЕТ" (бренд WOG)
ООО "ОККО-ДРАЙВ" (бренд OKKO)
ПАО "УКРНАФТА" (бренд UKRNAFTA)
ПИИ " АМИК Украина "(бренд AMIK)
ООО "Альянс Холдинг" (бренд Shell)
ООО "СОКАР ПЕТРОЛЕУМ" (бренд SOCAR)
ПП "Укрпалетсистем" (бренд UPG)
ООО "Евро Пауэр" (бренд БРСМ),
ООО "АВАНТАЖ-7" (бренд AVANTAGE-7)
ООО "ГЛУСКО Ритейл" (бренд GLUSCO)
Напомним, в Украине крупные сети АЗС подняли цены на бензин и дизельное топливо в пределах 0,1-1 грн/л. Так, бензин в сетях ОККО и WOG подорожал на 50 коп./л: А-92 – до 30,49 грн/л, А-95 – до 31,49 грн/л.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Украине с ноября 2020 года цены на бензин выросли в среднем на 25,4%, а на дизель – на 22,7%. Прогнозы экспертов касательно цен не слишком оптимистичны. В лучшем случае они стабилизируются на высоких отметках, а в худшем – увидим продолжение подорожания.
В Украине совокупные потери бюджета от деятельности нелегального сегмента топливного рынка за 9 месяцев 2020-го составили от 9 до 15 млрд грн. При этом наибольшая доля нелегальной реализации топлива была присуща сжиженному газу – 35% (524 тыс. т) и дизельному топливу – 19% (1 млн. т).