В Україні перерахують абонплату на газ, суми в платіжках зміняться на 800 грн, – нардеп

В Україні тимчасово введуть не тільки максимальний тариф на газ (6,99 грн), але й граничний розмір абонплати – 1,79 грн за куб. Це дозволить скоротити з 1 лютого суми в платіжках на 500-800 грн.

Про це після зустрічі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем на своїй сторінці в Telegram написала народна депутатка Юлія Гришина. "Тариф на розподіл – максимум 1,79 грн. Ціна буде майже однаковою по країні, без значних відмінностей, як зараз. Загальна сума платіжок із 1 лютого зменшиться на 500-800 грн. Постанова КМУ щодо тарифів буде ухвалена 15 або 18 січня! Рішення НКРЕКП – проєкт уже на сайті. Нові тарифи будуть затверджені 19 січня", – написала парламентарка.

Як змінилися тарифи Telegram

Зазначимо, в Україні з лютого Кабінет міністрів обіцяє знизити тариф на газ приблизно на 30% до 6,99 грн. У підсумку опалення будинку блакитним паливом може подешевшати з 5,4 до 3,8 тис. грн.

Це випливає з нормативів споживання газу. Так, у середньому українці витрачають на опалення одного квадратного метра 11 кубів газу. Якщо площа будинку становить 50 квадратів, на місяць може піти 550 кубів. Зараз деякі постачальники в регіонах продають блакитне паливо за 9,9 грн/куб.

Зараз за опалення потрібно заплатити 5,4 тис. грн, а за новими цінами вже 3,8 тис. грн. Варто зауважити: якщо будинок утеплений, використовується енергоефективний котел, то витрати можуть бути в рази нижчі.

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