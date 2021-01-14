Українцям пообіцяли нові тарифи на газ: скільки по ним доведеться заплатити за опалення

В Україні з лютого Кабінет міністрів обіцяє знизити тариф на газ приблизно на 30% до 6,99 грн. У підсумку опалення будинку блакитним паливом може подешевшати з 5,4 до 3,8 тис. грн.

Це випливає з нормативів споживання газу. Так, у середньому українці витрачають на опалення одного квадратного метра 11 кубів газу. Якщо площа будинку становить 50 квадратів, на місяць може піти 550 кубів. Зараз деякі постачальники в регіонах продають блакитне паливо за 9,9 грн/куб.

Зараз за опалення потрібно заплатити 5,4 тис. грн, а за новими цінами вже 3,8 тис. грн. Варто зазначити: якщо будинок утеплений, використовують енергоефективний котел, то витрати можуть бути в рази нижчими.

Нові ціни на газ в Україні (6,99 грн за кубометр) будуть діяти вже з лютого. В.о. міністра енергетики Юрій Вітренко погодить їх із МВФ. Водночас замість скасованих пільгових тарифів на опалення впровадять новий механізм монетизації субсидій.

Пресслужба "Слуги народу" також опублікувала заяву глави партії Олександра Корнієнка: "Рішення просте – встановити верхню ціну на газ 6,99 грн за кубометр в опалювальний сезон-карантин. Карантинні заходи триватимуть до 28 лютого, і ця знижена ціна буде діяти і для березня також".

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL: