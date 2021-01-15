Українці будуть по-новому платити за газ: в Міненерго пропонують без дозволу змінювати постачальника

В.о. міністра енергетики Юрій Вітренко пропонує запровадити в Україні досвід деяких країн ЄС і дозволити об'єднаних територіальним громадам (місцевій владі) вибирати постачальника газу тим, хто цього не зробив.

Відповідну пропозицію політик опублікував на своїй сторінці Facebook. "В Україні для цього можна використовувати об’єднані територіальні громади. Вони будуть обирати постачальника для тих, хто не хоче або не може це робити самостійно. При чому це буде за замовченням, тобто якщо ви самостійно не обрали постачальника, за вас це зробить ОТГ. Також це буде стосуватися тих споживачів, чиїм постачальником автоматично став "постачальник останньої надії", зараз це Нафтогаз. Для реалізації цього варіанту потрібні законодавчі зміни, але депутати фракції Слуга Народу пообіцяли над цим попрацювати", – написав Вітренко.

Логіка пропозиції така:

різниця між тарифами постачальників газу в Україні становить 41%;

багато українців не змінюють свого постачальника і переплачують тільки тому, що не знають про таку можливість;

місцева влада може вибирати замість тих, хто не визначився, щоб дати можливість платити за низькими цінами.

Крім того, Юрій Вітренко нагадав, що на час опалювального сезону в Україні обмежить максимальну вартість газу. Це дозволить в період високих цін на блакитне паливо в Європі захистити українців від різкого подорожчання.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL: