Украинцы будут по-новому платить за газ: в Минэнерго предлагают без спроса менять поставщика

И.о. министра энергетики Юрий Витренко предлагает внедрить в Украине опыт некоторых стран ЕС и разрешить объединенных территориальным общинам (местной власти) выбирать поставщика газа тем, кто это не сделал.

Соответствующее предложение политик опубликовал на своей странице Facebook. "В Украине для этого можно использовать объединенные территориальные общины. Они будут выбирать поставщика для тех, кто не хочет или не может это делать самостоятельно. Причем это будет по умолчанию, то есть если вы самостоятельно не выбрали поставщика, за вас это сделает ОТГ. Также это будет касаться тех потребителей, чьим поставщиком автоматически стал "поставщик последней надежды", сейчас это Нефтегаз. Для реализации этого варианта нужны законодательные изменения, но депутаты фракции Слуга Народу пообещали над этим поработать", – написал Витренко.

Логика такого предложения такова:

разница между тарифами поставщиков газа в Украине составляет 41%;

многие украинцы не меняют своего поставщика и переплачивают только по тому, что не знают о такой возможности;

местная власть может выбирать вместо тех, кто не определился, чтобы дать возможность платить по низким ценам.

Кроме того, Юрий Витренко напомнил, что на время отопительного сезона в Украине ограничит максимальную стоимость газа. Это позволит в период высоких цен на голубое топливо в Европе защитить украинцев от резкого подорожания.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL: