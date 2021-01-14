Україна обговорила зростання цін на газ із МВФ: Шмигаль заявив про необхідність компромісу
Український уряд провів зустріч із представниками Міжнародного валютного фонду (МВФ) щодо ціни на газ у країні.
Про це в четвер, 14 січня, на своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він назвав переговори конструктивними.
Як підкреслив глава Кабміну, уряд вважає, що ринок газу в Україні має працювати.
"На жаль, деякі гравці ринку продовжують зловживати становищем, від чого страждають українці. Маємо знайти компроміс, який уже сьогодні захистить людей і допоможе ринку газу розвиватися в майбутньому", – написав прем'єр.
Нагадаємо, в Україні від серпня діють різні тарифи на газ. Зараз вони становлять від 6,99 до майже 10 грн за кубометр (різниця в тарифах більш як 41%). Щоб платити менше, достатньо всього лиш поміняти свого постачальника. Детальніше про те, як це зробити, можна прочитати тут.
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