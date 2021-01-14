Украина обсудила рост цен на газ с МВФ: Шмыгаль заявил о необходимости компромисса
Украинское правительство провело встречу с представителями Международного валютного фонда (МВФ) относительно цены на газ в стране.
Об этом в четверг, 14 января, на своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он назвал переговоры конструктивными.
Как подчеркнул глава Кабмина, правительство считает, что рынок газа в Украине должен работать.
"К сожалению, некоторые игроки рынка продолжают злоупотреблять положением, от чего страдают украинцы. Должны найти компромисс, который уже сегодня защитит людей и поможет рынку газа развиваться в будущем", – написал премьер.
Напомним, в Украине с августа действуют разные тарифы на газ. Сейчас они составляют от 6,99 до почти 10 грн за кубометр (разница в тарифах более 41%). Чтобы платить меньше, достаточно всего лишь поменять своего поставщика. Подробнее о том, как это сделать, можно прочитать здесь.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украинцы в январе получили обновленные платежки за коммуналку: цена на природный газ для населения была увеличена на 14%.
По стране прокатилась волна протестов против повышения тарифов.
Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о двух подходах, наработанных в правительстве для "значительного снижения" тарифов на газ.
Президент Владимир Зеленский призвал правительство снизить коммуналку, а 13 января вместе с и.о. министра энергетики и премьером определил новую цену – 6,99 грн за кубометр.
Новая цена на газ на 30% ниже, чем действующие тарифы. Однако такое новшество будет продолжаться только до конца отопительного сезона, далее цены будут рыночными.