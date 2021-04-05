Ціни на газ: експерти розповіли, як переплачують українці за "низькі" тарифи

Українці в попередні два опалювальні сезони отримували нібито дешевий ПСО-газ (в рамках публічних спецзобов'язань), який у середньому за ціною був на 33% вище за котирування на "Українській енергетичній біржі".

Внаслідок цього і суми в платіжках за тепло виявилися завищені на чверть. Про це йдеться у розслідуванні UBR спільно з Центром журналістики Київської школи економіки.

"У нас і так дуже високі податки – ПДВ, ПДФО, військовий збір, єдиний соціальний внесок. Але не можна ж ввести ще податок на повітря, на пересування. Ось і придумали квазі-податки, коли збирають гроші з українців через НАК "Нафтогаз". Це приховане оподаткування", – заявив глава комітету з питань житлово-комунального господарства Громадської ради при КМДА Олег Попенко.

Зокрема, в січні 2021 року "Нафтогаз" продавав газ в роздріб населенню дешевше (6,86 грн), ніж в опті на біржі (8,50 грн). При цьому тому ж населенню той же газ, але для опалення багатоквартирних будинків "Нафтогаз" продавав вже по 8,8 грн/куб.м.

Експерти відзначають, що такий перекіс, в принципі неможливий на вільному ринку, свідчить про нездорову ситуацію. З точки зору європейців, ринкової ціни в Україні по факту немає, оскільки український газ фактично не реалізується на біржі в необхідних обсягах.

"Якщо взяти ці цифри за основу, то в цьому опалювальному сезоні завдяки махінаціям монополіста пересічний українець переплачує приблизно стільки ж, скільки і в минулі роки – 35% за газ і 30% – за опалення, що ретроспективно підтверджує справедливість підрахунків", – йдеться у публікації.

Нагадаємо, українці в січні отримали оновлені платіжки за комуналку: ціну на природний газ для населення було збільшено на 14%. Після цього країною прокотилася хвиля протестів проти підвищення тарифів.

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