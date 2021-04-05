Цены на газ: эксперты рассказали, как переплачивают украинцы за "низкие" тарифы
Украинцы в предыдущие два отопительных сезона получали якобы дешевый ПСО-газ (в рамках публичных спецобязательств), который в среднем по цене был на 33% выше котировок на "Украинской энергетической бирже".
Вследствие этого и суммы в платежках за тепло оказались завышены на четверть. Об этом говорится в расследовании UBR совместно с Центром журналистики Киевской школы экономики.
"У нас и так очень высокие налоги – НДС, НДФЛ, военный сбор, ЕСВ. Но нельзя же ввести еще налог на воздух, на передвижение. Вот и придумали квази-налоги, когда собирают деньги с украинцев через НАК "Нафтогаз". Это скрытое налогообложение", – заявил глава комитета по вопросам ЖКХ Общественного совета при КГГА Олег Попенко.
В частности, в январе 2021 года "Нафтогаз" продавал газ в розницу населению дешевле (6,86 грн), чем в опте на бирже (8,50 грн). При этом тому же населению тот же газ, но для отопления многоквартирных домов "Нафтогаз" продавал уже по 8,8 грн/куб.м.
Эксперты отмечают, что такой перекос, в принципе невозможный на свободном рынке, свидетельствует о нездоровой ситуации. С точки зрения европейцев, рыночной цены в Украине по факту нет, так как украинский газ фактически не реализуется на бирже в необходимых объемах.
"Если взять эти цифры за основу, то в этом отопительном сезоне благодаря махинациям монополиста рядовой украинец переплачивает примерно столько же, сколько и в прошлые годы – 35% за газ и 30% – за отопление, что ретроспективно подтверждает справедливость подсчетов", – говорится в публикации.
Напомним, украинцы в январе получили обновленные платежки за коммуналку: цена на природный газ для населения была увеличена на 14%. После этого по стране прокатилась волна протестов против повышения тарифов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о двух подходах, наработанных в правительстве для "значительного снижения" тарифов на газ.
Президент Владимир Зеленский призвал правительство снизить коммуналку, а 13 января вместе с и.о. министра энергетики и премьером определил новую цену – 6,99 грн за кубометр.
Новая цена на газ на 30% ниже, чем действующие тарифы. Однако такое новшество будет продолжаться только до конца отопительного сезона, далее цены будут рыночными.