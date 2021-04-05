Цены на газ: эксперты рассказали, как переплачивают украинцы за "низкие" тарифы

Украинцы в предыдущие два отопительных сезона получали якобы дешевый ПСО-газ (в рамках публичных спецобязательств), который в среднем по цене был на 33% выше котировок на "Украинской энергетической бирже".

Вследствие этого и суммы в платежках за тепло оказались завышены на четверть. Об этом говорится в расследовании UBR совместно с Центром журналистики Киевской школы экономики.

"У нас и так очень высокие налоги – НДС, НДФЛ, военный сбор, ЕСВ. Но нельзя же ввести еще налог на воздух, на передвижение. Вот и придумали квази-налоги, когда собирают деньги с украинцев через НАК "Нафтогаз". Это скрытое налогообложение", – заявил глава комитета по вопросам ЖКХ Общественного совета при КГГА Олег Попенко.

В частности, в январе 2021 года "Нафтогаз" продавал газ в розницу населению дешевле (6,86 грн), чем в опте на бирже (8,50 грн). При этом тому же населению тот же газ, но для отопления многоквартирных домов "Нафтогаз" продавал уже по 8,8 грн/куб.м.

Эксперты отмечают, что такой перекос, в принципе невозможный на свободном рынке, свидетельствует о нездоровой ситуации. С точки зрения европейцев, рыночной цены в Украине по факту нет, так как украинский газ фактически не реализуется на бирже в необходимых объемах.

"Если взять эти цифры за основу, то в этом отопительном сезоне благодаря махинациям монополиста рядовой украинец переплачивает примерно столько же, сколько и в прошлые годы – 35% за газ и 30% – за отопление, что ретроспективно подтверждает справедливость подсчетов", – говорится в публикации.

Напомним, украинцы в январе получили обновленные платежки за коммуналку: цена на природный газ для населения была увеличена на 14%. После этого по стране прокатилась волна протестов против повышения тарифов.

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