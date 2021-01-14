"Слуги" та уряд провели нараду щодо газу: визначено максимальну ціну по Україні

В Україні в четвер, 14 січня, провели онлайн-зустріч із представниками уряду, фракції "Слуга народу" та чиновниками щодо цін на газ і його розподіл. На нараді вирішили: максимальний тариф за блакитне паливо по Україні буде 6,99 грн, а за розподіл – 1,79 грн.

Про це в Telegram-каналі написала нардепка від СН Юлія Гришина. За її словами, ціна буде майже однаковою по країні, без значних відмінностей, як зараз.

"Загальна сума платіжок із 1 лютого зменшиться на 500-800 грн", – заявила Гришина.

Відповідну постанову Кабміну щодо тарифів мають ухвалити 15 або 18 січня. Затвердять нові тарифи 19 січня.

Зазначимо: на нараді були присутні прем'єр-міністр Денис Шмигаль, в.о міністра енергетики Юрій Вітренко, очільниця Антимонопольного комітету Ольга Піщанська та ін.

ЗМІ повідомляли, що засідання також мало пройти зі спікером парламенту Дмитром Разумковим, главами "Нафтогазу". Почати зустріч планували о 18:00.

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