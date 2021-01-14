"Слуги" и правительство провели совещание по газу: определена максимальная цена по Украине
В Украине в четверг, 14 января, провели онлайн-встречу с представителями правительства, фракции "Слуга народа" и чиновниками касательно цен на газ и его распределение. Предварительно, на совещании решили: максимальный тариф за "голубое топливо" по Украине будет 6,99 грн, а за распределение – 1,79 грн.
Об этом пишет Telegram-канал PavlovskyNews, ссылаясь на нардепа от СН Юлию Гришину. По ее словам, цена будет почти одинаковой по стране, без значительных различий, как сейчас.
"Общая сумма платежек с 1 февраля уменьшится на 500-800 грн", – написала Гришина в закрытом чате.
Соответствующее постановление Кабмина по тарифам должны принять 15 или 18 января. Утвердят новые тарифы 19 января.
Отметим: на совещании присутствовали премьер-министр Денис Шмыгаль, и.о министра энергетики Юрий Витренко, председатель Антимонопольного комитета Ольга Пищанская и др.
СМИ сообщали, что заседание также должно было пройти со спикером парламента Дмитрием Разумковым, главами "Нафтогаза". Начать встречу планировали в 18:00.
Как писал OBOZREVATEL:
Ранее Шмыгаль вместе с главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым представили народным депутатам от "Слуги народа" варианты снижения тарифов на газ.
Президент Владимир Зеленский призвал правительство снизить тарифы, а 13 января вместе с и.о. министра энергетики и премьером определил новую цену – 6,99 грн за кубометр.
Новая стоимость будет действовать уже с февраля-2021.
В Кабмине уточнили, что эта цена будет действовать только до конца отопительного сезона, затем станет рыночной.