"Слуги" и правительство провели совещание по газу: определена максимальная цена по Украине

В Украине в четверг, 14 января, провели онлайн-встречу с представителями правительства, фракции "Слуга народа" и чиновниками касательно цен на газ и его распределение. Предварительно, на совещании решили: максимальный тариф за "голубое топливо" по Украине будет 6,99 грн, а за распределение – 1,79 грн.

Об этом пишет Telegram-канал PavlovskyNews, ссылаясь на нардепа от СН Юлию Гришину. По ее словам, цена будет почти одинаковой по стране, без значительных различий, как сейчас.

"Общая сумма платежек с 1 февраля уменьшится на 500-800 грн", – написала Гришина в закрытом чате.

Соответствующее постановление Кабмина по тарифам должны принять 15 или 18 января. Утвердят новые тарифы 19 января.

Отметим: на совещании присутствовали премьер-министр Денис Шмыгаль, и.о министра энергетики Юрий Витренко, председатель Антимонопольного комитета Ольга Пищанская и др.

СМИ сообщали, что заседание также должно было пройти со спикером парламента Дмитрием Разумковым, главами "Нафтогаза". Начать встречу планировали в 18:00.

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