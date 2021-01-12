Украинцы будут по-новому платить за газ: Шмыгаль рассказал о результатах встречи с "Нафтогазом"

Премьер-министр Денис Шмыгаль вместе с главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым представили народным депутатам от "Слуги народа" варианты снижения тарифов на газ. При этом окончательного решения, какой из вариантов выберут, на данный момент нет.

Как сообщил премьер-министр в своем официальном канале Telegram, правительство получило предложение от нардепов по обоим планам. Один из них продвигают представители "Нафтогаза": обязать всех публиковать годовой тариф на газ и максимально упростить конкуренцию на рынке. Согласно второму предложению, в Украине могут вернуть регуляцию тарифа со стороны правительства.

В таком случае Кабмин будет считать стоимость газа на европейском хабе за определенный период, отнимет от этой цены расходы на транспортировку до Украины, а после обяжет продавать газ по полученному тарифу.

"Основная тема разговора – это ситуация с тарифами для населения. Прежде всего с тарифами на газ и его доставку. Представители Минэнерго и "Нафтогаза" представили два плана, оба из которых приведут к снижению платежек для людей", – пояснил Гетманцев.

Напомним, и.о. министра энергетики Юрий Витренко разработал постановление, которое вернет регуляцию тарифов на газ в Украине. Сейчас речь идет только о неофициальной версии документа. Идея еще не прошла все этапы согласования и не опубликована для обсуждения на официальном сайте.

Министерство энергетики предложило рассмотреть вариант, когда с 1 февраля цена будет ограничена на уровне "хаб минус" (стоимость газа на европейском газа минус транспортировки) с добавлением определенной предельной наценки поставщиков, причем цена будет зафиксирована на год.

"По нашим расчетам речь идет об уровне цены 5356 грн, то есть на 44% меньше чем средневзвешенная цена в январе. Для понимания, если ничего не делать, то нужно ожидать, что цена в феврале увеличится еще примерно на 15%", – отметил Витренко. Отметим, "Нафтогаз" сейчас продает по цене на 22% выше "хаб минус".

Как ранее писал OBOZREVATEL: