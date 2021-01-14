"Слуги" та уряд провели нараду щодо газу: визначено максимальну ціну по Україні
В Україні в четвер, 14 січня, провели онлайн-зустріч із представниками уряду, фракції "Слуга народу" та чиновниками щодо цін на газ і його розподіл. Попередньо, на нараді вирішили: максимальний тариф за блакитне паливо по Україні буде 6,99 грн, а за розподіл – 1,79 грн.
Про це пише Telegram-канал PavlovskyNews, посилаючись на нардепку від СН Юлію Гришину. За її словами, ціна буде майже однаковою по країні, без значних відмінностей, як зараз.
"Загальна сума платіжок із 1 лютого зменшиться на 500-800 грн", – написала Гришина в закритому чаті.
Відповідну постанову Кабміну щодо тарифів мають ухвалити 15 або 18 січня. Затвердять нові тарифи 19 січня.
Зазначимо: на нараді були присутні прем'єр-міністр Денис Шмигаль, в.о міністра енергетики Юрій Вітренко, очільниця Антимонопольного комітету Ольга Піщанська та ін.
ЗМІ повідомляли, що засідання також мало пройти зі спікером парламенту Дмитром Разумковим, главами "Нафтогазу". Почати зустріч планували о 18:00.
Як писав OBOZREVATEL:
Раніше Шмигаль разом із главою "Нафтогазу" Андрієм Коболєвим презентували народним депутатам від "Слуги народу" варіанти зниження тарифів на газ.
Президент Володимир Зеленський закликав уряд знизити тарифи, а 13 січня разом із в.о. міністра енергетики та прем'єром визначив нову ціну – 6,99 грн за кубометр.
Нова вартість діятиме вже з лютого 2021-го.
У Кабміні уточнили, що ця ціна буде діяти тільки до кінця опалювального сезону, потім стане ринковою.