"Це мама порадила?" Українці розкритикували ідею Вітренка купувати газ з Росії
Українці розкритикували ідею в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка купувати газ безпосередньо з Росії від "незалежних компаній".
"Ніщо не обходиться Україні так дорого, як дешевий російський газ", – прокоментував пропозицію політика користувач на сторінці OBOZREVATEL в Facebook. Крім того, українці також сумніваються, що в Росії є "незалежні" компанії: "незалежні компанії в Росії? Що цей хлопець курив?".
"Почалося, спочатку підбурювання проти високих тарифів, а потім, як вихід, купувати газ і електрику в Росії-хитрозроблені", – пише читач.
Один з користувачів уточнив, чи не запозичив таку пропозицію Юрій Вітренко у своєї матері Наталії, яка відома своїми проросійськими політичними поглядами.
"Цей Вітренко схожий на підставного, щоб брати на себе негатив після ухвалення зрадницьких рішень", – прокоментував ідею політика читач.
Правда, були і ті, хто позитивно поставився до ідеї. "Це ринок. Де вигідно, там потрібно і купувати", – пише читачка.
Юрій Вітренко вже встиг відповісти на критику на своїй сторінці в соцмережі. Він написав, що не пропонував купувати газ у "Газпрому", а мав на увазі тільки незалежні компанії з Росії, такі як Shell. Насправді компанія є англо-голландською.
Відзначимо, Україна вже 1876 днів не закуповує газ безпосередньо у Росії. Це нібито мало захистити від можливого політичного тиску з боку "Газпрому". Блакитне паливо купують європейські компанії і передають його українцям.
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