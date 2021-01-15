"Это мама посоветовала?" Украинцы раскритиковали идею Витренко покупать газ из России
Украинцы раскритиковали идею и.о. министра энергетики Юрия Витренко покупать газ напрямую из России от "независимых компаний".
"Ничто не обходится Украине так дорого, как дешевый российский газ", – прокомментировал предложение политика пользователь на странице OBOZREVATEL в Facebook. Кроме того, украинцы также сомневаются, что в России есть "независимые" компании: "независимые компании в России? Что этот парень курил?".
"Началось, сначала подстрекательство против высоких тарифов, а затем, как выход, покупать газ и электричество в России – хитросделанные", – пишет читатель.
Один из пользователей уточнил, не позаимствовал ли такое предложение Юрий Витренко у своей матери Натальи, которая известна своими пророссийскими политическим взглядами.
"Этот Витренко похож на подставного, чтобы брать на себя негатив после принятия предательских решений", – прокомментировал идею политика читатель.
Правда, были и те, кто позитивно отнесся к идеи. "Это рынок. Где выгодно, там нужно и покупать", – пишет читательница.
Юрий Витренко уже успел ответить на критику на своей странице в соцсети. Он написал, что не предлагал покупать газ у "Газпрома", а имел в виду только независимые компании из России, такие как Shell. На самом деле компания является англо-голландской.
Отметим, Украина уже 1876 дней не закупает газ напрямую у России. Это якобы должно было защитить от возможного политического давления со стороны "Газпрома". Голубое топливо покупают европейские компании и передают его украинцам.
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