"Це мама порадила?" Українці розкритикували ідею Вітренка купувати газ з Росії

Олександр Литвин
Олександр Литвин
Mакроекономіка
4,6 т.
Юрій Вітренко

Українці розкритикували ідею в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка купувати газ безпосередньо з Росії від "незалежних компаній".

"Ніщо не обходиться Україні так дорого, як дешевий російський газ", – прокоментував пропозицію політика користувач на сторінці OBOZREVATEL в Facebook. Крім того, українці також сумніваються, що в Росії є "незалежні" компанії: "незалежні компанії в Росії? Що цей хлопець курив?".

Як українці прокоментували рішення Вітренка
Українці проти ідеї Вітренка

"Почалося, спочатку підбурювання проти високих тарифів, а потім, як вихід, купувати газ і електрику в Росії-хитрозроблені", – пише читач.

Один з користувачів уточнив, чи не запозичив таку пропозицію Юрій Вітренко у своєї матері Наталії, яка відома своїми проросійськими політичними поглядами.

Українці не підтримали ідею Вітренка
Українці прокоментували рішення Вітренка

"Цей Вітренко схожий на підставного, щоб брати на себе негатив після ухвалення зрадницьких рішень", – прокоментував ідею політика читач.

Правда, були і ті, хто позитивно поставився до ідеї. "Це ринок. Де вигідно, там потрібно і купувати", – пише читачка.

Частина користувачів підтримала Вітренко

Юрій Вітренко вже встиг відповісти на критику на своїй сторінці в соцмережі. Він написав, що не пропонував купувати газ у "Газпрому", а мав на увазі тільки незалежні компанії з Росії, такі як Shell. Насправді компанія є англо-голландською.

Розенко прокоментував слова Вітренко

Відзначимо, Україна вже 1876 днів не закуповує газ безпосередньо у Росії. Це нібито мало захистити від можливого політичного тиску з боку "Газпрому". Блакитне паливо купують європейські компанії і передають його українцям.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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