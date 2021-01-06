OBOZREVATEL разом з ізраїльським агентством I-AML розслідує схему незаконної вакцинації "обраних"
Видання OBOZREVATEL, яке розкрило схему незаконного ввезення на територію України вакцини проти коронавірусу Pfizer-BioNTech з Тель-Авіва, в партнерстві з ізраїльським агентством по боротьбі з міжнародним фінансуванням тероризму та корупції I-AML розслідує злочинну схему вакцинації "обраних".
Так, відоме ізраїльське агентство погодилося надати експертну та аналітичну допомогу для того, щоб з'ясувати деталі злочину, а саме:
яким чином керівник Асоціації медичних центрів Ізраїлю МЕДЕС Роман Гольдман, який разом з олігархом Павлом Фуксом організував доставку вакцини, міг дістати партію вакцини, доступ до якої в Ізраїлі мають в першу чергу групи ризику;
як могли організувати вивезення вакцини з Ізраїлю, проходження через митний контроль. За нашою інформацією, вакцину вивезли 29 або 30 грудня чартерним рейсом з Тель-Авіва. У ці дні, згідно з даними Fkightradar24, був засекречений рейс, без зазначення реєстраційного номера літака.
хто з українських парламентарів та урядовців міг сприяти вивезенню вакцини з Ізраїлю, наприклад, використовуючи дипломатичний паспорт.
"Ми дякуємо вам за звернення до нас за допомогою в вашому шляху по боротьбі з корупцією в Україні. Останній рік ери COVID-19 характеризувався вишуканими шахрайствами і діями глибокої корупції, які часом, крім величезного економічного збитку, наносили шкоду здоров'ю населення.
Ми, в нашій групі, об'єднуємо багаторічний досвід роботи в сфері розвідки та розслідувань, а також здатність поєднувати унікальну методологію і глибокі технології, які разом можуть створити швидкі і якісні результати для пошуку фактів і правди.
Ми будемо дуже раді розширити нашу допомогу, щоб знизити корупцію в вашій країні і зробити її безпечною для громадян", – йдеться у відповіді I-AML на запит OBOZREVATEL.
Відзначимо, міжнародне ізраїльське агентство по боротьбі з відмиванням грошей (I-AML) займається боротьбою з міжнародним фінансуванням тероризму, корупцією і злочинністю. З ними співпрацюють ізраїльські та міжнародні розслідувачі. Їх завдання – розкрити факти зловживань, відмивання коштів та корупції.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Деякі українські нардепи і топ-чиновники таємно вакцинувались проти COVID-19 в Україні, заплативши за два уколи по 2,5-3 тисячі євро. Про це написав голова редакційної ради OBOZREVATEL, президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський.
За його інформацією, 29 або 30 грудня чартерним бортом в Україну була таємно завезена партія вакцини Pfizer.
Прем'єрміністр Денис Шмигаль заявив, що Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) та співробітники Міністерства внутрішніх справ (МВС) вивчать інформацію про можливу організацію в Україні підпільної вакцинації проти коронавірусу. Зокрема, щеплень для нардепів і топ-чиновників.
Президент Володимир Зеленський доручив Службі безпеки та іншим правоохоронним органам негайно перевірити інформацію про нібито ввезенні в Україну контрабандою вакцини від коронавірусу.