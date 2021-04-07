У Jeep з'явиться новий 7-місний кросовер

Бразильський підрозділ Jeep Brazil показало відеотізер нового 7-місного компактного кросовера.

Про це повідомляє портал Carscoops. Новинка буде створена на базі моделі Compass, але отримає більш просторий та функціональний 7-місний салон.

Прототип 7-місцевого компактного кросовера Jeep проходить тести carscoops.com

У відповідності зі стратегією розвитку, компанія Jeep планомірно розширює своє продуктове портфоліо. Після недавньої презентації подовженого 7-місного Grand Cherokee, а також люксових моделей Wagoneer та Grand Wagoneer, компанія взялася за розширення "молодших" сімейств.

"Донором" для нового представника сім'ї Jeep стане недавно оновлена модель Compass Jeep

"Донором" для нового представника сім'ї Jeep стане недавно оновлена модель Compass. Дизайн новинки буде виконаний в новому фірмовому стилі, для якого характерні гострі грані та рубані форми, що підкреслюють позашляховий характер автомобілів марки.

Фрагменти передньої фари майбутнього кросовера Jeep Jeep

Фрагмент решітки радіатора новинки Jeep

Показаны у ролику букви ER недвозначно натякають, що новинка отримає знайоме ім'я Commander Jeep

Показаны у ролику букви ER недвозначно натякають, що новинка отримає знайоме ім'я Commander, яке використовувалося компанією для великого позашляховика, що випускався з 2005 по 2010 рік. Крім того, у Китаї компанія пропонує 7-місний Grand Commander, який випускається з 2018 року спільним підприємством GAC FIAT.

Ім'я Commander використовувалося компанією для великого позашляховика, що випускався з 2005 по 2010 рік Jeep

У Китаї компанія пропонує 7-місний Grand Commander, який випускається з 2018 року Jeep

Тестові прототипи, які вже були помічені під час дорожніх випробувань, відрізняються від моделі Compass збільшеною задній бічними дверима, довгим заднім свесом, більшими бічними скла та іншими задніми стійками.

Тестові прототипи відрізняються Compass збільшеною задній бічними дверима, довгим заднім свесом, більшими бічними скла та іншими задніми стійками carscoops.com

Імовірно інтер'єр буде уніфікований з оновленою версією Compass. Таким чином можна очікувати появи цифрової шкали приладів діагоналлю 10,25 дюйма, а також мультимедійної системи з 8,4- або 10,1-дюймовим екраном у залежності від до комплектації. Але головною відмінністю стане третій ряд сидінь для 2 пасажирів.

Поки рано говорити про технічні особливості новинки, але найімовірніше автомобіль успадкує гаму сучасних моторів та трансмісією від моделі Compass. Не виключено, що з урахуванням специфіки бразильського ринку з'явиться версія для роботи на "спиртовому" бензині.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL , компанія Jeep підготувала цікаві концепти для щорічного Easter Jeep Safari, у тому числі, електричний Wrangler.