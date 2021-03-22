Jeep показал концепты для ежегодного Easter Jeep Safari

Сергей Иванов
Сергей Иванов
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Jeep показал концепты для ежегодного Easter Jeep Safari

На ежегодном слете Easter Jeep Safari, где собираются поклонники марки Jeep, компания презентует четыре ярких концепта, в том числе полностью электрический Wrangler.

Об этом сообщает портал Motor1. На мероприятии, которое будет проходить в штате Юта с 27 марта по 4 апреля, фаны легендарного бренда Jeep, который в этом году отмечает свое 80-летие смогут познакомиться с интересными концептами.

На ежегодном слете Easter Jeep Safari компания презентует четыре ярких концепта

Главным шоу-стоппером станет полностью электрический Wrangler Magneto, созданный на базе версии Rubicon. Автомобиль оснащен электрическим силовым агрегатом с отдачей 285 сил и 370 Нм, работающим в паре с 6-ступенчатой механикой. Питание для него обеспечивают 4 АКБ суммарной емкостью 70 кВтч. С таким арсеналом вездеход способен разгоняться до первой "сотни" за 6,8 секунды.

Wrangler Magneto оснащен электрическим силовым агрегатом с отдачей 285 сил и 370 Нм

Кроме того, автомобиль получил внедорожные шины на 35 дюймов, усиленную подвеску с длинноходными амортизаторами Fox, лифт-комплект для увеличения клиренса, а также лебедку Warn.

Magneto получил внедорожные шины на 35 дюймов, усиленную подвеску, лифт-комплект, а также лебедку Warn.

Историческую тему развивает концепт Beach, созданный по мотивам модели Jeepster 1968 года. Автомобиль получил характерный силуэт кузова с безрамочными дверями, вертикальную решетку с 7-ю прорезями и имплантированные в нее круглые фары.

Историческую тему развивает концепт Beach, созданный по мотивам модели Jeepster 1968 года

Основой для концепта послужила Wrangler. Beach оснащен 4-цилиндровым 2-литровым турбомотором мощность которого увеличили с 272 до 340 л.с. Крутящий момент вырос с 400 до 500 Нм. В тандеме с ним трудится 8-ступенчатый "автомат".

Автомобиль получил характерный силуэт кузова с безрамочными дверями

Двухместный салон в ретро-стиле отделан красной кожей, а сзади предусмотрена большая площадка для багажа или спортинвентаря.

Двухместный салон в ретро-стиле отделан красной кожей
Cзади в концепте предусмотрена большая площадка для багажа или спортинвентаря.

Поклонникам пикапов адресован концепт Red Bare. Автомобиль построен на основе Jeep Gladiator. Он получил 260-сильный турбодвигатель V6, усиленные неразрезные мосты Dana 44, 37-дюймовую внедорожную резину, черную радиаторную решетку и съемную тканевую крышу.

Поклонникам пикапов адресован концепт Red Bare. Автомобиль построен на основе Jeep Gladiator
Red Bare получил 260-сильный турбодвигатель V6

Салон получил оригинальный дизайн в красно-черных цветах, а для отделки используется кожа с тканевыми вставками и контрастной красной строчкой.

Салон получил оригинальный дизайн в красно-черных цветах

Четвертый концепт получил название Jeep Wrangler Orange Peelz в честь эксклюзивного ярко-желтого цвета. Новинка построен на базе трехдверной версии Wrangler. Автомобиль отличается дверями без рамок и оригинальной крышей Freedom Top со стеклянным люком. В движение вездеход приводит 3,6-литровый 285-сильный мотор Pentastar V6, а крутящий момент ко всем ведущим колесам передается через 8-ступенчатый "автомат".

Jeep Wrangler Orange Peelz построен на базе трехдверной версии Wrangler
В конструкции не обошлось без внедорожной резины, лебедки Warn и амортизаторов Fox

В конструкции не обошлось без внедорожной резины, лебедки Warn и амортизаторов Fox. Салон выполнен в двухцветной черно-оранжевой гамме и имеет оранжевую декоративную строчку.

Салон выполнен в двухцветной черно-оранжевой гамме и имеет оранжевую декоративную строчку

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Jeep презентовала флагманские внедорожники Wagoneer и Grand Wagoneer. Обе модели построены на той же рамной платформе, которую получил пикап Ram 1500. По сравнению с 7-местным Grand Cherokee L, который недавно пополнил модельный ряд, новинки прибавила в размерах.

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