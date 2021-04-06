Jeep презентовал обновленную модель Compass

Американская компания Jeep провела онлайн-презентацию обновленного внедорожника Compass.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Для компании модель является очень важной с точки зрения бизнеса. В прошлом году на Compass приходится более 40% всех продаж компании в Европе.

В процессе рестайлинга дизайнеры сделали облик новинки более агрессивным за счет рубленых граней в стиле крупных моделей бренда. Для новинки будут предложены несколько вариантов оформления передней части, а также широкие возможности для персонализации. Фары стали тоньше и теперь полностью светодиодные. Полностью изменилась форма бамперов.

Еще больше отличается дизайн салона, который теперь выглядит более современно и практично. Над торпедой расположился "планшет" инфо-развлекательной системы Uconnect 5 диагональю 8,4 или 10,1 дюйма, а перед водителем располагается цифровой экран диагональю 10,25 дюйма. Мультимедиа работает в 5 раз быстрее предшественника, поддерживает беспроводный доступ к Apple CarPlay и Android Auto, имеет встроенную навигацию 3D TomTom, функцию голосового управления и доступ к разнообразным онлайн-сервисам Uconnect. Покупатели смогут выбирать из нескольких вариантов комплектации, а также широкого списка цветов и материалов отделки.

Обновленный Jeep Compass будет предложен в пяти комплектациях – Sport, Longitude, Limited, S и Trailhawk, с пятью вариантами силовых агрегатов – бензиновых, дизельных и гибридных PHEV, с тремя коробками передач – 6-ступенчатой МКП, роботизированной DDCT и 6-ступенчатой АКП, а также с передним или полным приводом.

Бензиновая гамма представлена 1,3-литровым мотором мощностью 130 или 150 л.с. Он работает в паре с "механикой" или DDCT, а привод осуществляется исключительно на переднюю ось.

Дизельная модификация имеет в своем арсенале обновленный 1,6-литровый турбодизель Multijet II мощностью 130 л.с. (+10 л.с.) и крутящим моментом 320 Нм, 6-ступенчатую МКП и передний привод.

Гибридная версия PHEV будет доступна в двух вариантах мощности – 190 и 240 л.с. Она предлагается с 6-ступенчатым автоматом и полноприводной трансмиссией eAWD.

Как сообщал OBOZREVATEL, компания Jeep отметила 80-летие бренда выпуском юбилейных версий.