Jeep презентовал флагманские внедорожники Wagoneer и Grand Wagoneer

Амеркаинcкая компания Jeep представила серийные версии своих новых флагманов – Wagoneer и Grand Wagoneer.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Долгожданное появление люксовых рамных внедорожников Jeep стало отличным подарком к 80-летию культового бренда.

Обе модели построены на той же рамной платформе, которую получил пикап Ram 1500. По сравнению с 7-местным Grand Cherokee L, который недавно пополнил модельный ряд, новинки прибавила в размерах.

Длина Wagoneer и Grand Wagoneer достигает 5435 мм, ширина – 2123 мм, а высота – 1920 мм. Расстояние между осями не менее внушительное – 3124 мм. Это больше по всем параметрам, чем у достаточно крупного Grand Cherokee L. Для сравнения, его длина – 5204 мм, а колесная база – 3091 мм.

Обе новинки имеют схожий внешний вид, но Grand отличается обилием хрома, иным дизайном бамперов и фар, собственным рисунком радиаторной решетки и другими акцентами, призванными подчеркнуть премиальный статус модели.

Внимательно приглядевшись к иллюстрациям можно обнаружить, что ни снаружи, ни внутри машины нет надписей Jeep. Обе модели несут исключительно собственную символику. Единственное, что напоминает о родственных связях – запатентованная облицовка радиатора с семью вертикальными прорезями.

В салоне новинок отличий больше. Так, салон Wagoneer можно заказать в 7 или 8-местном исполнении. В первом случае вместо дивана во втором ряду будут установлены индивидуальные кресла повышенной комфортности. Grand Wagoneer будет исключительно 7-местным. Помимо вместительного салона в машине достаточно места для багажа, которому отведено 776 л полезного пространства.

Обе модели оснащены цифровым кокпитом, но размеры экранов отличаются. У Wagoneer шкала приборов имеет диагональ 10,3 дюйма, а медиасистема Uconnect 5 – 10,1 дюйма. Для водителя Grand Wagoneer экран приборов достигает 12,3 дюймов по диагонали, а по центру расположен тачскрин на 12 дюймов.

Кроме того, для модели в качестве опции предлагается еще 5 экранов: 10,3-дюймовый для климатической установки в нижней части центральной консоли, персональный 10,3-дюймовый монитор для переднего пассажира, 2 экрана для пассажиров второго ряда на спинках передних кресел и еще один, расположенный между креслами второго ряда для управления "климатом".

Также автомобили отличаются ассортиментом доступных материалов и цветов внутренней отделки, который у Grand Wagoneer значительно богаче.

Jeep Wagoneer оснащен бензиновым двигателем V8 5.7 (397 л.с.) со стартер-генератором и 8-ступенчатым "автоматом". Покупатели смогут выбрать как задний привод, так и одну из трех полноприводных трансмиссий. Стандартная подвеска — независимая пружинная, на двойных рычагах спереди и "многорычажкой" сзади. Она обеспечивает дорожный просвет 211 мм. Опционно можно заказать пневмоподвеску Quadra-Lift, которая может менять клиренс в зависимости от условий и в максимальном положении поднимает машину над дорогой на 257 мм.

Для Grand Wagoneer предназначен V8 6.4 (477 л.с.) с аналогичной 8-ступенчатой АКП. Также в стандартной комплектации – полноприводная трансмиссия Qudra-Trac II с понижающим рядом и пневмоподвеска.

Обе модели могут тянуть за собой прицеп массой до 4,5 тонны. Компания предлагает широкий спектр дополнительного оборудования и аксессуаров для дальнейшей модернизации моделей, в том числе пакет Advanced All-Terrain Package, который расширит возможности на бездорожье.

Каждой модели предназначено бороться со своими конкурентами. Wagoneer придется дать бой таким моделям, как Chevrolet Tahoe, Ford Expedition и Toyota Sequoia. А Grand Wagoneer предстоит сразиться за кошельки покупателей с Cadillac Escalade, Lincoln Navigator и Lexus LX.

К американским дилерам Wagoneer и Grand Wagoneer приедут до конца весны. Стоимость базовой версии будет начинаться с $58 тысяч, а за "Гранд" придется выложить не менее 87 "грандов".

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Jeep готовит к слету своих поклонников множество интересных новинок. В их числе ожидаются первый электромобиль марки, а также разнообразные модификации, включая гибридные.