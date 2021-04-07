У Jeep появится новый 7-местный кроссовер

Бразильское подразделение Jeep Brazil показало видеотизер нового 7-местного компактного кроссовера.

Об этом сообщает портал Carscoops. Новинка будет создана на базе модели Compass, но получит более просторный и функциональный 7-местный салон.

Прототип 7-местного компактного кроссовера Jeep проходит тесты carscoops.com

В соответствии со стратегией развития, компания Jeep планомерно расширяет свое продуктовое портфолио. После недавней презентации удлиненного 7-местного Grand Cherokee, а также люксовых моделей Wagoneer и Grand Wagoneer, компания взялась за расширение "младших" семейств.

"Донором" для нового представителя семьи Jeep станет недавно обновленная модель Compass Jeep

"Донором" для нового представителя семьи Jeep станет недавно обновленная модель Compass. Дизайн новинки будет выполнен в новом фирменном стиле, для которого характерны острые грани и рубленные формы, подчеркивающие внедорожный характер автомобилей марки.

Фрагменты передней фары будущего кроссовера Jeep Jeep

Фрагмент решетки радиатора будущего кроссовера Jeep Jeep

Показанные в ролике буквы ER недвусмысленно намекают, что новинка получит знакомое имя Commander Jeep

Показанные в ролике буквы ER недвусмысленно намекают, что новинка получит знакомое имя Commander, которое использовалось компанией для крупного внедорожника, выпускавшегося с 2005 по 2010 год. Кроме того, в Китае компания предлагает 7-местный Grand Commander, который выпускается с 2018 года совместным предприятием GAC FIAT.

Имя Commander использовалось компанией для крупного внедорожника, выпускавшегося с 2005 по 2010 год Jeep

В Китае компания предлагает 7-местный Grand Commander, который выпускается с 2018 года Jeep

Тестовые прототипы, которые уже были замечены во время дорожных испытаний, отличаются от модели Compass увеличенной задней боковой дверью, длинным задним свесом, более крупными боковыми стекла и иными задними стойками.

Тестовые прототипы отличаются Compass увеличенной задней боковой дверью, длинным задним свесом, более крупными боковыми стекла и иными задними стойками carscoops.com

Предположительно интерьер будет унифицирован с обновленной версией Compass. Таким образом можно ожидать появления цифровой шкалы приборов диагональю 10,25 дюйма, а также мультимедийной системы с 8,4- или 10,1-дюймовым экраном в зависимости от к комплектации. Но главным отличием станет третий ряд сидений для 2 пассажиров.

Пока рано говорить о технических особенностях новинки, но вероятнее всего автомобиль унаследует гамму современных моторов и трансмиссией от модели Compass. Не исключено, что с учетом специфики бразильского рынка появится версия для работы на "спиртовом" бензине.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Jeep подготовила интересные концепты для ежегодного Easter Jeep Safari, в том числе, электрический Wrangler.