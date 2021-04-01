Renault презентувала пасажирський Kangoo

Французька компанія Renault представила третє покоління пасажирської моделі Kangoo. Замовлення на новинку вже приймаються.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Після недавньої прем'єри вантажної версії моделі компанія закінчила формування популярного сімейства.

Новинка використовує модульну платформу CMF, а для зниження ваги капот виготовили з алюмінію. Kangoo став більший попередника – довжина виросла з 4304 до 4486 мм, а ширина – з 1829 до 1919 мм. Крім того, зросла і колісна база – з 2697 до 2716 мм. Дорожній просвіт досягає 164 мм. У списку опцій з'явилися світлодіодні фари та задні ліхтарі, потужні рейлінги на даху, а також 17-дюймові колісні диски.

Для салону пропонуються нові матеріали та кольори оздоблення, сидіння стали комфортнішими, поліпшено шумоізоляцію. У списку опцій є інформаційно-розважальна система EasyLink із 8-дюймовим екраном, двозонний клімат-контроль, кнопка запуску двигуна, а пізніше з'явиться повністю цифрова шкала приладів із 7-дюймовим екраном та електричний "ручник".

Передні двері відчиняються на 90 градусів, а зсувні двері мають отвір завширшки 615 мм. Завдяки збільшенню габаритних розмірів вдалося збільшити не тільки простір салону, але й багажне відділення, обсяг якого залежно від положення спинки заднього дивана варіюється від 775 до 3500 л. Як і раніше, можна замовити складне крісло переднього пасажира, за рахунок чого можна перевозити довгоміри до 2,7 м.

Новинка укомплектована адаптивним круїз-контролем із функцією утримання у смузі та системою автоматичного екстреного гальмування. Вперше у сегменті замість звичного салонного дзеркала пропонується дисплей, на який транслюється зображення з задньої камери.

Для новинки будуть доступні бензиновий турбомотор 1.3 TCe потужністю 100 або 130 к.с., а також турбодизель 1.5 Blue dCi в варіантах на 75, 95 або 115 сил. Всі вони працюють у парі з 6-ступінчастою "механікою", а за доплату для версій з 130-сильним бензиновим мотором та дизельними версіями потужністю 95 та 115 к.с. можна замовити 7-ступінчастий "робот" із двома зчепленнями.

У дилерів новинка очікується у червні, а вартість стартує з 24 900 євро.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Renault показала новий фірмовий логотип.