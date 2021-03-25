Renault показала нові Kangoo та Express

Французька компанія Renault представила нове покоління моделі Kangoo, а також більш доступну версію Renault Express.

Про це повідомляє пресслужба виробника. У сімействі комерційних моделей Renault – поповнення. Крім нового покоління Kangoo у модельній лінійці з'явиться більш доступний автомобіль на ім'я Express.

Вантажна версія Kangoo Van, будуть запропонована покупцям у декількох виконаннях. Залежно від внутрішньої конфігурації об'єм вантажного відділення складе від 3,3 до 3,9 м3. У гамі будуть варіанти з глухою перегородкою, сіткою-трансформером, з одно- та двомісними пасажирськими сидіннями. Трохи пізніше з'явиться подовжена версія, корисний об'єм якого сягатиме 4,9 м3. Автомобіль отримає найбільшу у класі зсувні бічні двері шириною 867 мм, а у якості опції буде доступний варіант без центральної стійки справа, за рахунок чого ширина отвору становитиме майже 1,5 м. Вантажопідйомність обох версій – від 540 до 740 кг.

Автомобіль отримав новий сучасний дизайн з гострими гранями та прямими лініями. В аналогічному ключі виконаний інтер'єрі моделі, а центральне місце на приладовій панелі займають великий сенсорний дисплей.

Спочатку для Kangoo будуть запропоновані бензинові турбомотори 1.3 TCe потужністю 100 і 130 к.с., а також дизельні 1.5 Blue dCi віддачею 75 та 95 сил. Трохи пізніше до них приєднається і повністю електричний варіант з електромотором потужністю 75 кВт. Ємності батарей вистачить, щоб проїхати без зупинки понад 260 км.

Renault Express Van являє собою модернізований варіант Dacia/Renault Dokker. Автомобіль також отримав зовнішність у стилі Kangoo, а також новий інтер'єр. Корисний об'єм вантажного відділення складає 3,7 м3.

Express Van буде оснащуватися бензиновим мотором 1.3 TCE потужністю 102 к.с., а також турбодизелем 1.5 Blue dCi потужністю 75 або 95 л.с. У парі з ними буде працювати 6-ступінчаста "механіка".

У європейських дилерів нові Kangoo та Express очікуються у червні. Вартість Kangoo Van у Франції стартує з 20700 євро без урахування податків.

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