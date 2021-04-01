Renault презентовала пассажирский Kangoo

Французская компания Renault представила третье поколение пассажирской модели Kangoo. Заказы на новинку уже принимаются.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. После недавней премьеры грузовой версии модели, компания закончила формирование популярного семейства.

Новинка использует модульную платформу CMF, а для снижения веса капот изготовили из алюминия. Kangoo стал крупнее предшественника – длина выросла с 4304 до 4486 мм, а ширина — с 1829 до 1919 мм. Кроме того, выросла и колесная база — с 2697 до 2716 мм. Дорожный просвет достигает 164 мм. В списке опций появилась светодиодные фары и задние фонари, мощные рейлинги на крыше, а также 17-дюймовыми колесные диски.

Для салона предлагаются новые материалы и цвета отделки, сиденья стали комфортнее, улучшена шумоизоляция. В списке опций есть информационно-развлекательная система EasyLink c 8-дюймовым экраном, двухзонный климат-контроль, кнопка запуска двигателя, а позже появится полностью цифровая шкала приборов с 7-дюймовым экраном и электрический "ручник".

Передние двери открываются на 90 градусов, а сдвижные двери имеют проем шириной 615 мм. Благодаря увеличению габаритных размеров удалось увеличить не только пространство салона, но и багажное отделение, объем которого в зависимости от положения спинки заднего дивана варьируется от 775 до 3500 л. Как и прежде, можно заказать складное кресло переднего пассажира, за счет чего можно перевозить длинномеры до 2,7 м.

Новинка укомплектована адаптивным круиз-контролем с функцией удержания в полосе и системой автоматического экстренного торможения. Впервые в сегменте вместо привычного салонного зеркала предлагается дисплей, на который транслируется изображение с задней камеры.

Для новинки будут доступны бензиновый турбомотор 1.3 TCe мощностью 100 или 130 л.с., а также турбодизель 1.5 Blue dCi в вариантах на 75, 95 или 115 сил. Все они работают в паре с 6-ступенчатой "механикой", а за доплату для версий со 130-сильным бензиновым мотором и дизельными версиями мощностью 95 и 115 л.с. можно заказать 7-ступенчатый "робот" с двумя сцеплениями.

У дилеров новинка ожидается в июне, а стоимость стартует с 24 900 евро.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Renault показала новый фирменный логотип.