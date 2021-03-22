В Україні з'являться нові патрулі з TruCAM: адреси

З 22 березня патрульні з TruCAM з'являться ще на 60 нових ділянках доріг, а ще на 12-ти будуть внесені зміни в роботу патрулів.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповів Олексій Білошицький, перший заступник начальника патрульної поліції України.

З 22 березня патрульні з TruCAM з'являться ще на 60 нових ділянках доріг facebook.com/Bilosh

Подивитися на карті розташування патрулів можна на сайті. Нові ділянки контролю швидкості за допомогою приладів TruCAM позначено червоним кольором.

Нові ділянки контролю швидкості за допомогою приладів TruCAM позначено червоним кольором patrol.police.gov.ua

Нагадаємо, що мобільні пристрої TruCAM патрульні використовують разом із камерами автоматичної фіксації. Окільки найбільш ефективно контроль за швидкістю руху досягається тільки під час об'єднання методів вимірювання.

Нові ділянки контролю швидкості за допомогою приладів TruCAM позначено червоним кольором patrol.police.gov.ua

Нові ділянки контролю швидкості за допомогою приладів TruCAM позначено червоним кольором patrol.police.gov.ua

Нові ділянки контролю швидкості за допомогою приладів TruCAM позначено червоним кольором patrol.police.gov.ua

Нові ділянки контролю швидкості за допомогою приладів TruCAM позначено червоним кольором patrol.police.gov.ua

Нові ділянки контролю швидкості за допомогою приладів TruCAM позначено червоним кольором patrol.police.gov.ua

Нові ділянки контролю швидкості за допомогою приладів TruCAM позначено червоним кольором patrol.police.gov.ua

Нові ділянки контролю швидкості за допомогою приладів TruCAM позначено червоним кольором patrol.police.gov.ua

Нові ділянки для мобільних патрулів були визначені на підставі проведеного аналізу аварійності саме через часте перевищення швидкості.

Всього на дорогах України працюють 117 приладів TruCAM, а вимірювання будуть здійснюватися на 309 ділянках.

Також, за словами Олексія Білошицького, варто звернути увагу, що "про використання приладів вимірювання швидкості водія будуть попереджати відповідні дорожні знаки, в місці фіксації буде стояти службовий автомобіль із увімкненими синіми проблисковими маячками".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон №2695 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі порушення в сфері безпеки дорожнього руху".

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