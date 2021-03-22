В Украине появятся новые патрули с TruCAM: адреса

С 22 марта патрульные с TruCAM появятся еще на 60 новых участках дорог, а еще на 12-ти будут внесены изменения в работу патрулей.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал Алексей Белошицкий, первый заместитель начальника патрульной полиции Украины.

С 22 марта патрульные с TruCAM появятся еще на 60 новых участках дорог facebook.com/Bilosh

Посмотреть на карте расположение патрулей можно на сайте. Новые участки контроля скорости с помощью приборов TruCAM обозначены красным цветом.

Новые участки контроля скорости с помощью приборов TruCAM обозначены красным цветом. patrol.police.gov.ua

Напомним, что мобильные приборы TruCAM патрульные используют вместе с камерами автоматической фиксации. Так как наиболее эффективно контроль за скоростью движения достигается только при объединении методов измерения.

Новые участки контроля скорости с помощью приборов TruCAM обозначены красным цветом. patrol.police.gov.ua

Новые участки контроля скорости с помощью приборов TruCAM обозначены красным цветом. patrol.police.gov.ua

Новые участки контроля скорости с помощью приборов TruCAM обозначены красным цветом. patrol.police.gov.ua

Новые участки контроля скорости с помощью приборов TruCAM обозначены красным цветом. patrol.police.gov.ua

Новые участки контроля скорости с помощью приборов TruCAM обозначены красным цветом. patrol.police.gov.ua

Новые участки контроля скорости с помощью приборов TruCAM обозначены красным цветом. patrol.police.gov.ua

Новые участки контроля скорости с помощью приборов TruCAM обозначены красным цветом. patrol.police.gov.ua

Новые участки для мобильных патрулей были определены на основании проведенного анализа аварийности именно по причине частого превышения скорости.

Всего на дорогах Украины работают 117 приборов TruCAM, а измерения будут осуществляться на 309 участках.

Также, по словам Алексея Белошицкого стоит обратить внимание, что "об использовании приборов измерения скорости водителя будут предупреждать соответствующие дорожные знаки, в месте фиксации будет стоять служебный автомобиль с включенными синими проблесковыми маячками".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №2695 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные нарушения в сфере безопасности дорожного движения".

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