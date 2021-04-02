Майбутні BMW будуть використовувати єдину електричну платформу

Всі майбутні автомобілі та позашляховики від BMW будуть використовувати єдину архітектуру, орієнтовану на електрику.

Про це повідомляє портал AutoNews. Універсальна платформа, що отримала назву New Class, розроблена для використання у першу чергу на електромобілях. Однак, її можна буде також застосовувати для створення, автомобілів з класичними ДВС, гібридів та машин на водневих паливних елементах.

Платформа New Class, дебют якої запланований на 2025 рік, замінить дві поточні архітектури компанії – UKL, використовувану для компактних моделей BMW та Mini, а також CLAR, яка застосовується на більших машинах сімействі BMW.

UKL та CLAR були розроблені для автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння. З того часу BMW значно оновила архітектуру CLAR, змінивши панелі підлоги несучого кузова для розміщення електричних компонентів. Модернізована таким чином платформа використовується на електромобілях iX3, i4 та iX. Вона ж буде лежати у основі електричних версій моделей 5-й та 7-й серії.

Модульна архітектура New Class дозволить створювати електромобілі різних класів та розмірів, а плоска підлога дозволить максимально збільшити простір салону. Серед інших особливостей нової платформи – використання бортової мережі на 400 та 800 В, можливість установки різних силових агрегатів, а також різноманітність типів приводу – передній, задній або повний.

Також New Class буде використовувати нові формати комунікації та цифрові технології, що дозволяють адаптувати автомобілі не тільки до призначених для користувача потреб, а й до регіональних особливостей ринку збуту. Крім того, у конструкції будуть активно використовуватися еко-матеріали.

У планах компанії BMW до 2030 року збільшити асортимент та кількість випущених електромобілів, а інноваційна платформа New Class покликана допомогти у реалізації цього завдання.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, на щорічної підсумкової конференції у Мюнхені компанія представила новий серійний електричний кросовер iX. Новинка дебютує на ринку до кінця нинішнього року та складе пару компактному електрокроссу IX3, який дебютував влітку минулого року.