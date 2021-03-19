У BMW появился большой электрический кроссовер

Немецкая компания BMW презентовала второй полностью электрический кроссовер в своей модельной гамме.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. На ежегодной итоговой конференции в Мюнхене компания представила новый серийный электрический кроссовер iX. Новинка дебютирует на рынке до конца нынешнего года и составит пару компактному электрокроссу IX3, дебютировавшему летом прошлого года.

Первоначально покупателям будут предложены две версии новинки – iX xDrive40 и iX xDrive50. Спереди и сзади у автомобилей находятся электромоторы, каждый из которых отвечает за привод собственной пары колес.

iX xDrive40 оснащается моторами мощностью 240 кВт (300 л.с.). С их помощью на разгон до первой "сотни" автомобилю потребуется 6 секунд, а запас хода достигает 400 км.

Старший собрат iX xDrive50 имеет в своем арсенале 370 кВт (500 л.с.), тратит на спринт 0-100 км/ч менее 5 секунд, а дистанция на полностью заряженной батарее превышает 600 км по циклу WLTP.

На станции быстрой зарядки мощностью до 200 кВт зарядить батарею от 10 до 80% ее емкости можно за 40 минут, а 10 минут хватит, чтобы пополнить АКБ для преодоления 120 км у iX xDrive50 или 90 км у версии iX xDrive40. Кроме того, в движении подзаряжать батарею можно с помощью систему рекуперации, интенсивность работы которой можно менять по желанию.

Выдающиеся показатели низкого расхода электроэнергии стали результатом тщательной работы по снижению веса электромобиля за счет использования алюминия и углепластика, а также оптимизации аэродинамики кузова, коэффициент Cd которого составляет всего 0.25.

По своим габаритным размерам новинка сопоставима с BMW X5, поэтому в салоне достаточно просторно. Электрокросс способен взять на борт 5 человек и их поклажу.

Кроме того, стоит отметить, что iX станет первым автомобилем BMW, который получит совершенно новую информационно-развлекательную систему iDrive 8-го поколения, которая имеет расширенный функционал, связь 5G, доступ к облачным сервисам, обучаемую навигацию и прочие "продвинутые" опции. Для отделки салона широко используются эко-материалы, а водитель впервые получит руль гексагональной формы.

Автомобиль будет выпускаться на заводе концерна в немецком Дингольфинге, а продажи начнутся в конце нынешнего года. Стоимость BMW iX xDrive40 в Германии стартует с 77300 евро.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания BMW анонсировала спортивный электроседан i4, который пополнит растущее семейство электрических моделей марки.